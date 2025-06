Na šampionátu se představilo 16 týmů rozdělených do čtyř skupin po čtyřech účastnících. Z každé skupiny postoupily dva nejlepší celky do čtvrtfinále a dále se hrálo klasickým systémem play off.

Čeští fotbalisté odehráli zápasy skupiny B v Dunajské Stredě. Postupně nestačili na Anglii a Německo, na závěr zdolali Slovinsko.

Výsledky českého týmu:

Den Čas Zápas Výsledek Místo konání Čtvrtek 12. 6. 21:00 Česko vs. Anglie 1:3 Dunajská Streda Neděle 15. 6. 21:00 Česko vs. Německo 2:4 Dunajská Streda Středa 18. 6. 21:00 Slovinsko vs. Česko 0:2 Dunajská Streda

Program play off ME do 21 let na Slovensku:

Pokud by se po 90 minutách nerozhodlo, hrálo by se prodloužení 2x15 minut. Pak by případně následovaly penalty.

Kde sledovat ME do 21 let živě v TV:

Přímý přenos z finále ME do 21 let bude vysílat Česká televize na kanálu ČT sport, případně na platformě ČT sport Plus.

Nominace českého týmu:

Rozpis zápasů v základních skupinách:

1. KOLO

Datum a čas Zápas Výsledek Skupina Místo konání 11.06., 18:00 Slovensko – Španělsko 2:3 A Bratislava 11.06., 21:00 Itálie – Rumunsko 1:0 A Trnava 11.06., 21:00 Polsko – Gruzie 1:2 C Žilina 11.06., 21:00 Portugalsko – Francie 0:0 C Trenčín 12.06., 18:00 Ukrajina – Dánsko 2:3 D Prešov 12.06., 21:00 Finsko – Nizozemsko 2:2 D Košice 12.06., 21:00 Německo – Slovinsko 3:0 B Nitra 12.06., 21:00 Česko – Anglie 1:3 B Dunajská Streda

2. KOLO

Datum a čas Zápas Výsledek Skupina Místo konání 14.06., 18:00 Španělsko – Rumunsko 2:1 A Bratislava 14.06., 21:00 Slovensko – Itálie 0:1 A Trnava 14.06., 21:00 Portugalsko – Polsko 5:0 C Trenčín 14.06., 21:00 Francie – Gruzie 3:2 C Žilina 15.06., 18:00 Anglie – Slovinsko 0:0 B Nitra 15.06., 18:00 Finsko – Ukrajina 0:2 D Košice 15.06., 21:00 Česko – Německo 2:4 B Dunajská Streda 15.06., 21:00 Nizozemsko – Dánsko 1:2 D Prešov

3. KOLO

Datum a čas Zápas Výsledek Skupina Místo konání 17.06., 18:00 Gruzie – Portugalsko 0:4 C Trenčín 17.06., 18:00 Francie – Polsko 4:1 C Žilina 17.06., 21:00 Rumunsko – Slovensko 1:2 A Bratislava 17.06., 21:00 Španělsko – Itálie 1:1 A Trnava 18.06., 18:00 Dánsko – Finsko 2:2 D Košice 18.06., 18:00 Nizozemsko – Ukrajina 2:0 D Prešov 18.06., 21:00 Slovinsko – Česko 0:2 B Dunajská Streda 18.06., 21:00 Anglie – Německo 1:2 B Nitra

* Pokud mají dva týmy po odehrání tří zápasů stejný počet bodů, rozhoduje:

Vzájemný zápas

Celkový rozdíl branek (skóre)

Celkový počet vstřelených branek Fair play skóre (počet žlutých a červených karet) Los

Tabulky skupin na ME do 21 let na Slovensku:

Každý tým odehraje ve skupině tři zápasy. První dva týmy z každé skupiny postoupí do čtvrtfinále.

Skupina A

Konečná tabulka:

Pořadí Tým Z V R P Skóre B 1. Španělsko 3 2 1 0 6:4 7 2. Itálie 3 2 1 0 3:1 7 3. Slovensko 3 1 0 2 4:5 3 4. Rumunsko 3 0 0 3 2:5 0

Skupina B

Konečná tabulka:

Pořadí Tým Z V R P Skóre B 1. Německo 3 3 0 0 9:3 9 2. Anglie 3 1 1 1 4:3 4 3. Česko 3 1 0 2 5:7 3 4. Slovinsko 3 0 1 2 0:5 1

Skupina C

Konečná tabulka:

Pořadí Tým Z V R P Skóre B 1. Portugalsko 3 2 1 0 9:0 7 2. Francie 3 2 1 0 7:3 7 3. Gruzie 3 1 0 2 4:8 3 4. Polsko 3 0 0 3 2:11 0

Skupina D

Konečná tabulka:

Pořadí Tým Z V R P Skóre B 1. Dánsko 3 2 1 0 7:5 7 2. Nizozemsko 3 1 1 1 5:4 4 3. Ukrajina 3 1 0 2 4:5 3 4. Finsko 3 0 2 1 4:6 2

Vstupenky na fotbalové ME 21 na Slovensku:

Na utkání ME do 21 let se dostanete už od 12 eur. Lístky se prodávají ve třech kategoriích. Kromě dvou základních je k dispozici také VIP. Více najdete na oficiálním webu Eura.

Fáze 1. kategorie 2. kategorie VIP Skupiny 15 eur 12 eur 149 eur Čtvrtfinále a semifinále 20 eur 16 eur 179 eur Finále 25 eur 20 eur 199 eur

Výsledky posledních ME do 21 let: