Vstupenky na fotbalové ME 21 na Slovensku:

Ceny vstupenek jsou nastavené velmi příznivě. Na utkání ME do 21 let se dostanete už od 12 eur. Lístky se prodávají ve třech kategoriích. Kromě dvou základních je k dispozici také VIP. Více najdete na oficiálním webu Eura.

Fáze 1. kategorie 2. kategorie VIP Skupiny 15 eur 12 eur 149 eur Čtvrtfinále a semifinále 20 eur 16 eur 179 eur Finále 25 eur 20 eur 199 eur

Fanoušci si můžou zakoupit vstupenky na jednotlivé zápasy nebo v balíčcích.

Balíček Podpoř své město (20 % sleva) se automaticky uplatní na všechny standardní vstupenky, pokud si v jednom nákupu vyberete alespoň 1 lístek na 3 různé zápasy v konkrétním městě (platí pouze pro skupinovou fázi).

Balíček Podpoř svůj tým (20 % sleva) se automaticky uplatní na všechny standardní vstupenky, pokud si v jednom nákupu vyberete alespoň 1 vstupenku na 3 různé zápasy konkrétního účastnického týmu (platí pouze pro skupinovou fázi). Přehled všech slev najdete v dolní části textu.

Platné jsou pouze vstupenky zakoupené prostřednictvím oficiálních stránek turnaje nebo autorizovaných partnerů (Slovak Lines).

Slovak Lines nabízí balíčky, které kromě vstupenek obsahují také dopravu na stadion.

Počet vstupenek je omezený na osm kusů na osobu na jeden zápas. V případě zájmu skupiny (20 a více osob) je třeba využít odkaz ticketing@sfzevent.sk.

Vstupenky jsou k dispozici v digitální podobě s možností tisku doma. Po zakoupení vám budou lístky doručeny do e-mailové schránky a zároveň budou k dispozici ve vašem profilu v sekci Moje objednávky.

Přehled zlevněných vstupenek na ME do 21 let:

Důchodce – sleva 20 %

Pokud je Vám 65 let nebo více, máte nárok na 20% slevu při koupi vstupenky.

Podpoř své město – sleva 20 %

Pokud si v jedné objednávce zakoupíte alespoň 1 vstupenku na 3 zápasy ve stejném městě (pouze ve skupinové fázi), bude vám automaticky uplatněna 20% sleva.

Pokud si v jedné objednávce zakoupíte alespoň 1 vstupenku na 3 zápasy stejného týmu (pouze ve skupinové fázi), bude vám automaticky uplatněna 20% sleva.

Pokud se prokážete příslušným dokladem, máte nárok na 20% slevu.

Děti do 15 let včetně mají nárok na 50% slevu.

Pokud jste osoba na invalidním vozíku s asistentem, vstupenky jsou pro vás dostupné za 1 €. Tyto vstupenky lze zakoupit po kontaktování týmu prodeje lístků prostřednictvím registračního formuláře na webové stránce.

*Slevy nelze kombinovat s jinými slevami.

*Oprávnění ke slevě je v případě výzvy nutné prokázat při vstupu na zápas.