Postupy favoritů. Portugalsko na dálku porazilo Francii v souboji o vítěze skupiny

Autor: iDNES.cz , ČTK

20:54

Portugalsko na mistrovství Evropy hráčů do 21 let na Slovensku porazilo oslabenou Gruzii 4:0 a ovládlo skupinu C. Po výhře 4:1 nad Polskem spolu s nimi postupují do čtvrtfinále také v tabulce druzí fotbalisté Francie.