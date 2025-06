Autor: iDNES.cz , ČTK

16:55

Z nominace fotbalové reprezentace do 21 let na mistrovství Evropy vypadl kvůli zranění ostravský záložník Matěj Šín. Den před odjezdem českého týmu do dějiště šampionátu na Slovensko ho nahradil levý obránce Albert Labík, který strávil poslední rok a půl v Teplicích na hostování z pražské Slavie.