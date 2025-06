Očima kamaráda (publicista Tibor Duducz) Tibor Duducz s Mariánem Čišovským na akci Jedenástka roka. Pamätám sa na neho, keď už hral v Humennom. Už vtedy vynikal, bolo len otázkou času, kedy sa dostane do väčšieho klubu. Inter Bratislava to vtedy vedel s klubmi z východu republiky a Maroš sa objavil na Pasienkoch. A nielen tam, ale aj v slovenskej 21-ke. Pomaličky sme sa spoznali bližšie. Dá sa povedať, že na jeseň roku dvetisíc, počas pohárových zápasov Interu, sa z nás stali kamaráti, aj naše rodiny sa zblížili. Viackrát sme sa pochytili kvôli udalostiam na ihrisku. On to videl jako hráč ináč, ja ináč jako novinár z tribúny. Už vtedy to bol človek s veľkým Č. Dobrosrdečný, nápomocný, rodinne založený. Tam, kde sa objavil, dobrá nálada a smiech bola istota. Tak doma, alebo počas jeho pôsobenia v Temešvári, alebo potom niekoľkokrát v Plzni. To sú zážitky! Hocikedy na to pomyslím, hneď sa na mojich lýcach objaví úsmev. Zažili sme toho až až. Bol veľký optimista. Aj v časoch, keď ho choroba viac a viac zničila. Ešte spolu sme si pripili, samozrejme plzenským nefiltrovaným pivom, na jeho 40. narodeniny v listopadu 2019. A potom prišiel 28. červen 2020. Snažím sa pravidelne ho navštíviť na humennskom cintoríne. Dlhé minúty sa rozprávame. Máme o čom. Čišo neodišiel. Čišo je tu stále s nami.