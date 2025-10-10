Mašek po hattricku: Mrzelo by, kdybych ho nedal. Lepší vstup jsme si nemohli přát

Vám se zápas hodně vydařil. Souhlasíte?
Hodně mi pomohl první gól, který se nám podařilo dát ještě v prvním poločase. Po něm jsme si vytvářeli víc a víc šancí a spadl tam i druhý gól. Pak jsem sice nedal penaltu, ale holt tak to je. Zareagoval jsem však třetí brankou.
Co bylo při tom pokutovém kopu špatně?
Asi všechno – výška, razance, gólman tipnul stranu a uspěl.
Byla to už třetí penalta, kterou jste v této kvalifikaci neproměnili. V čem je chyba?
Asi si musíme s kluky sednout, asi je to nějaké prokleté, ale je to fotbal.
Mrzelo by vás, kdyby vám nevyšel kvůli zahozené penaltě hattrick?
Byl bych spokojený i z týmového hlediska, s tím, že máme tři body, ale i tak by mě to mrzelo...
Na dva góly vám krásně nahrál Albert Labík. Už jste mu děkoval?
Hned jsem mu děkoval, jsme velcí kamarádi. U mého druhého gólu chtěl střílet, ale pak mě slyšel, že si říkám o balon, a tak nahrál. A ten můj třetí gól byl po jeho krásném centru.
I přes jasnou výhru, to zřejmě nebylo úplně snadné utkání, že?
Je to tak, ale důležité bylo, že jsme se dostávali do šancí a chtěli jsme furt hrát fotbal. Přišlo mi, že oni zdržovali, gólman váhal s výkopem, takže jsme potřebovali hru tempovat.
Tři zápasy, devět bodů. Se vstupem do kvalifikace musíte být spokojeni.
Lepší vstup jsme si ani přát nemohli, navíc, když jsme teď vyhráli tak velkým rozdílem.
Stejným rozdílem Ázerbájdžánce porazili i Portugalci. Mysleli jste na to?
Koukali jsme, že to zvládli stejným výsledkem. Oni odehráli bezbrankový poločas, takže to jejich utkání asi mělo stejný scénář.
V úterý vás čekají Bulhaři. To bude zřejmě těžší protivník.
Bude to o něco náročnější zápas, ale do každého jdeme na sto procent. Připravíme se tak, abychom ho zvládli.