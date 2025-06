Dnes už bych trénovat nechtěl. Z fotbalu úplně zmizel selský rozum, říká Škorpil

Ve čtvrtek český výběr do 21 let vstoupí do malého Eura. A všechny tři zápasy ve skupině odehraje v Dunajské Stredě.

Aby toho nebylo málo, trenér Škorpil - známý svými úspěchy stejně jako neotřelými komentáři - v pátek oslavil osmdesáté narozeniny. Sice už pár let bez angažmá, ale stále s ohromnou erudicí a nezaměnitelným nadhledem.

Umíte si představit, že byste trénoval ještě teď?

Ne, jsem si vědom toho, že všechno má svůj konec. A tady se, prosím, jedná o věk osmdesát let.

Mohl jste přece jen trénovat déle, ne?

Je pravda, že jako příklad je dáván Miroslav Koubek v Plzni. Lidé mi říkají, že když on může trénovat v třiasedmdesáti, mohl jsem i já déle.