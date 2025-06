Nachystaný su pořád. Náhradník Borek s čistým kontem: Ukázal jsem to nejlepší

Trochu nečekaně se do brány postavil místo Lukáše Horníčka, což byla na slovenském turnaji jasná jednička. V úvodních dvou utkáních Češi prohráli a špatné výsledky chtěli odčinit. I kvůli odcházejícímu trenérovi.

„Jsou to krásné pocity. Šli jsme do zápasu s tím, že ho musíme zvládnout. Pro celý končící kolektiv. Su rád, že jsem se do branky dostal a předvedl to nejlepší, co ve mně je,“ říkal nadšený Borek novinářům.

Do turnaje jste vstupoval jako náhradník. Jak moc náročné na hlavu je si ve stínu takových očekávání zničehonic stoupnout do brány?

Každý ten tlak zvládá jinak, já s tímhle problém nemám. Neříkám, že to bylo jednoduché, ale šel jsem tam s tím, věřil jsem si a týmu jsem pomohl. Nakonec jsme rádi, že jsme skončili aspoň třetí ve skupině.

V kabině se slavilo, nebo spíš dojemně loučilo?

Od obojího trochu, já nejsu úplně citlivý člověk, že by mě to nějak dojalo, ale bylo hezké to zakončit takhle.

Jak dlouho jste věděl, že půjdete do branky?

Dozvěděl jsem se to den před zápasem. Víceméně je mi jedno, kdy se mi to oznámí. Snažím se být pořád nachystaný naskočit, ať už z lavičky, nebo v základu.

Už jsme zmínili, že trenér Suchopárek končí. Jaký byl podle vás trenér?

Su rád, že jsem pod ním mohl ty dva zápasy odehrát a na spoustě srazů trénovat. Bližší vztah mám logicky s trenérem brankářů Petrem Koubou, ale byla to čest.

Dostáváte od brankářské legendy cenné rady?

Na reprezentační úrovni je to jiné než na klubové. Tam se řeší víc detaily, tady se spíš snažíme dostat do pohody. Není to tak, že by nás něco nového učil, ale každá rada od něho je nad zlato, čehož si nesmírně vážím.

Vracíte se na Slovácko, které bude trénovat nový realizační tým. Co čekáte?

Sezonu očekávám snad lepší, než byla tato. Nový realizační tým znám, nebude to pro mě nic nového. Už se těším na návrat a věřím, že do všeho vletíme po hlavě.

Co plánujete v následujících dnech?

Ještě jsem to neřešil. Doufám, že mi dá trenér pár dní volno, ať si možu trochu oddychnout. Z té srážky mám trochu modřiny. Každopádně se budu snažit co nejdřív připojit k týmu.

Máte za sebou turbulentní sezonu, která začala minelou proti Spartě a skončila debutem na velkém šampionátu.

Fotbal je pořád nahoru dolů, chvíli se vám daří, pak zase ne. Důležité je se z těch chyb ponaučit a posunout se dál. Já su rád, že se mi to povedlo a že jsem sezonu nakonec ukončil úspěšně.