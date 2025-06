Vybavilo se mu taky, jak ho kdysi na Žitném ostrově coby obránce Slavie vyloučili. A při vzpomínkách na maďarštinu s úsměvem prohodil: „Negunum magyarum a fekete. To je z maďarštiny všechno, co umím.“

Dunajská Streda, kde česká Lvíčata ve čtvrtek večer zahájí šampionát proti Anglii, je dvojjazyčné město.

„Jsme nachystaní, oblečení máme nové a těšíme se, až turnaj vypukne,“ řekl Suchopárek v dobrém rozmaru.

Pak nasadil modrou kšiltovku a nakráčel mezi modrožluté tribuny na předzápasový trénink. Výzva, kterou má před sebou, je krajně složitá. Nejprve obhájci titulu z Anglie, v neděli favorizovaní Němci a na závěr Slovinsko. Ze skupiny půjdou první dva.

Věříte si?

Tým je natolik silný, že věřím, že obstojíme. Abychom byli úspěšní, musíme předvést takové výkony, které můžou být i nad schopnostmi našich hráčů. Cíl je každopádně postup ze skupiny. Věříme, že to splníme.

O víkendu vám kvůli zranění vypadl kreativní Šín, Angličanům zase velebení Delap s Bellinghamem, kteří přestoupili za lepším. Změnilo se tím něco?

Vůbec nic. Anglie by byla silná s nimi a bude i bez nich. To mužstvo hraje aktivně v každém zápase. Skvělé kombinace, individuální technika, presink. Musíme to překonat. Tvrdím, že jakmile nedáme dva góly, nebudeme sbírat body. Myslím v každém zápase dva góly.

Jak zareagují hráči, když jim řeknete, že potřebujete, aby dvakrát pokořili Angličany?

Nemusí dát dva góly, klidně můžou být tři. Budu jen rád.

I před dvěma lety jste proti Angličanům hráli. Hodí se ta zkušenost?

Zůstal třeba Harvey Elliott z Liverpoolu, ale jinak se ty týmy trochu liší. Obecně se dá říct, že Anglie má velice, opravdu velice talentované hráče z klubů Premier League nebo z klubů, které o Premier League bojovaly. Mají nadstandardní technické dovednosti. Prostě skupina hráčů, kteří mají velkou budoucnost.

Načančané tribuny, parádní tráva, zvenku parádní stavba. Co říkáte na nový stadion Dunajské Stredy?

Svým způsobem mi připomíná Hradec Králové, kde jsme doma my. Když je v Hradci zaplněné hlediště, pro tým to znamená dvanáctého hráče. Věřím, že tady to bude podobné.

Malé Euro čeká jedna novinka: brankář může držet míč maximálně osm vteřin. Jakmile limit poruší, za trest kope soupeř roh.

Víme to od úterního večera. Je to novum, které je asi překvapivé, ale pro všechny stejné. Jinak spíš otázka pro brankářské trenéry. Já stál v brance jedinkrát. Když nám kdysi v žácích nepřišel gólman, trenéři ukázali na mě.

Slyšel jste, že má být proti Anglii vyprodáno?

Však se tu cítíme jako doma. Diváci jsou na nás a naše výkony natěšení. Jsem přesvědčený, že je nezklameme.

Hráči se těší, že jim dorazí celé rodiny, přítelkyně, kamarádi. Kdo přijede fandit vám z Družce u Kladna?

Starosta a strejda. To úplně stačí.