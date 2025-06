O postup už nehráli, přesto chtěli zvítězit. Pro sebe, pro trenéra, pro fanoušky, kteří je v uplynulém týdnu hnali v úctyhodných počtech.

„Od začátku jsme určovali tempo my. Oni sice museli, ale my jsme chtěli strašně moc vyhrát,“ líčil Sejk. „Bylo to na nás vidět, jak jsme chodili do soubojů, komunikovali. Byl to nejvyspělejší výkon ve skupině.“

Češi předtím ve skupině podlehli 1:3 Anglii a 2:4 Německu a na turnaji končí. S nimi se ve funkci loučí i Suchopárek, kterého od nového cyklu nahradí Michal Bílek.

Trenére, jak jste se rozloučil v kabině?

Hráčům jsem poděkoval za příkladnou spolupráci, i realizačnímu týmu. Všechny teď čeká fotbalovej normální život a je důležité, aby se v něm prosadili a ukázali, že na něj mají.

Mrzí vás, že jste ani tentokrát neurvali postup ze skupiny?

Prohry mě vždycky mrzí. Teď jsme měli relativní šanci, lámal to zápas s Anglií. Tam jsme mohli něco urvat, ale bohužel nám to tam nespadlo. S Německem už byl zápas jednoznačnější, o to víc si vážím třetího zápasu. Postup na ME je vždy skvělý. Sáhnete si na nejlepší týmy, což vám dá zkušenosti, jaké u televize nenačerpáte. To je nejvíc, co může hráče motivovat. Mrzí mě i turnaj v Gruzii, který jsme měli zvládnout. Některé mé kroky a celého realizáku nebyly dobré. I to tak někteří v kabině cítili, což je správné.

V televizním rozhovoru jste se rozčílil kvůli hráčům, kteří odmítli reprezentovat a raději jeli na dovolenou. Skutečně cítíte zášť?

Jestli někdo odmítne národní tým, je to hanba. My jsme se s tím ale smířili. Už se nám to stávalo na dřívějších kempech. Ti kluci znali program a řekli, že nejedou, protože už mají letenky. Jako trenéra reprezentace mě to mrzí. Sám jsem hrál za národní tým a vím, co to pro mě znamená. Nemá ale cenu nikoho lámat přes koleno. Já si jen myslím, že hrajeme za český fotbal a stojí za to, aby hráči měli chuť reprezentovat.

Před utkáním jste mlžil ohledně rotace a nakonec jste vyměnil pět hráčů.

Neřekl jsem přímo, že žádná nebude. Nějaké změny jsme plánovali dlouhodobě, první dvě utkání byla jiná, proto jsme zvolili taktiku na tři obránce, ale v tom posledním jsme chtěli dát větší prostor ofenzivním hráčům, aby vynikla jejich spolupráce na klubové úrovni, celkem se to povedlo.

Směrem k dalšímu cyklu jste v základu nedal šanci nikomu, kdo bude moci reprezentovat i na příštím malém Euru.

Do každého zápasu si jdeme pro výhru. Jsme na Euru, kde není prostor, aby se zkoušeli hráči, kteří nenastoupili. Tak to je. Ti kluci znali svoji roli, že kdyby byl vývoj trochu jiný, tak šanci dostali. Oni ale ještě v jedenadvacítce dostanou velký prostor, jsou velice talentovaní. My jsme hlavně chtěli uzavřít turnaj se ctí a kvalitním výkonem, což se podařilo.

Minimálně v první půli to byl ale spíš taktický boj, nemyslíte?

Snažili jsme se soupeře napadat, nedat mu moc šancí. Byli jsme ale dost nepřesní v kombinaci. Hráli jsme staticky, byť jsme měli za úkol rozhýbat jejich obrannou pětici. Krajní hráči to ale moc nedělali. I proto jsme zvolili střídání, že Vašek Sejk šel na podhrot a Dan Fila nahoru, kde má velkou náběhovou sílu. Pak se nám z toho povedlo vstřelit branku.

Fila se prosadil snad po třech minutách na trávníku.

Vždycky máme radost, když střídající hráč vstoupí do zápasu a dá gól. Taky to chtělo, aby soupeř otevřel hru, pak se nám nabízely brejky, které jsme ale dobře neřešili. V koncovce ještě musíme špičkové týmy dohnat, mít víc klidu a přesnosti, možná techniky.

Co dál? Máte nějakou nabídku od asociace?

Změnila se garnitura, všichni jsme sledovali volby. Zatím asi ani žádná nepřijde, ty moje prohlášení a chuť jsou teď asi odlišné.

Lákalo by vás jiné povolání?

Ano, možná kalič, myslim jako u pece. To jsem dělal ještě před fotbalem.

Co vám v posledních dnech nejvíc chybělo?

Domov, těším se na pusu od manželky, na oblíznutí od psa, v sobotu se v Praze jede cyklistická L’Etape, půjdu se kouknout. A zazpívám si.

A dívat se na zbytek Eura?

To nebudu, nechci už sedět u televize, tam jsme se toho na videu naseděli dost. Teď bude čas trochu vysadit.