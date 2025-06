Trenér fotbalistů do 21 let Jan Suchopárek pozoruje dění na trávníku v zápase s Německem. | foto: Pavel Jiřík ml./FAČR

Jak vstřebáváte porážku 2:4 s Německem?

Soupeř vyhrál naprosto zaslouženě, hodinu jednoznačně dominoval. My? Kromě několika málo minut jsme hráli příliš pasivně. Na některých klucích se projevila přílišná obava a respekt. Nevím proč. Na Němcích bylo vidět, jak jsou sehraní, rychlostně vybavení. Snad škoda na začátku, že jsme nedali gól, jedna dvě situace tam mohly spadnout.

Ale pořádně tým zapnul až po hodině, kdy prohrával o čtyři góly.

Vystřídali jsme a noví hráči hru rozhýbali, náš pohyb byl daleko lepší. Chytili se taky hráči, kteří do té doby dobrý pohyb neměli. Najednou jsme dali dva góly a mohli přidat třetí. Možnosti byly. Poslali jsme na hřiště třetího útočníka a drama mohlo nastat. Osobně musím kluky pochválit, že to nevzdali. Ačkoli to byl po hodině relativně ztracený zápas, v posledních třiceti minutách jsem viděl odhodlání a konečně správnou agresivitu.

Od Angličanů jste dostali tři góly, od Němců čtyři. Proč defenziva s brankářem Horníčkem tak skřípala?

Jednoznačně to bylo dané kvalitou soupeřů. Zároveň uznávám, že některé naše výkony neodpovídaly tomu, co jsme hráli v kvalifikaci. Mám z toho pocit, jako by se někteří kluci obávali, že můžou zklamat. Chybí nám konfrontace s nejlepšími. Ale zároveň vnímám, že to není jako dřív, když si naši kluci četli soupisku soupeře podle jmen klubů a kvůli ostychu prohrávali v desáté minutě dva nula.

Anglie má evropské hvězdy, Německo to samé.

A ještě bych řekl, že Němci jsou kompaktnější, rychlejší, sehranější. Vepředu navíc Nick Woltemade. Viděli jste, jak pracuje pro tým? Nasbíral gól a dvě přihrávky. Byl úplně jinde, navíc měl servis.

I proto jste o poločase vyměnil celou pravou stranu? Střídal stoper Chaloupek a taky záložník Hadaš.

Ano, bylo to z výkonnostních důvodů. Už v minulém utkání jsem tam viděl chyby, horší rozehrávku a znatelný ostych. Navíc jsme tam potřebovali čerstvé hráče, Matěj Hadaš už šlapal vodu. Ta výměna byla v pořádku.

Jak hledat motivaci pro středu?

Tenhle tým s motivací nikdy neměl problém. To vím od prvního momentu, co jsem přišel. Náš cíl, čili postup ze skupiny, je sice pasé, ale budeme chtít ukázat, že na Euru nejsme náhodou, jak jsem kdesi slyšel. Bohužel dvě vyšší prohry ukazují, že tým neměl takovou kvalitu ani v defenzivě.

Německý záložník Paul Nebel střílí druhý gól do sítě českého výběru.

Nemyslíte, že se česká ztráta na evropskou špičku prohlubuje?

Osobně si myslím, že kluci v jednadvacítce by prostě měli hrát pravidelně. Někteří z našeho výběru, aby mohli nastupovat pravidelně, museli odejít do zahraničí. To je otázka pro asociaci a pro klubové trenéry, aby si k tomu řekli své.

Vidíte na Euru vůbec někoho, kdo je schopný obstát proti nejlepším?

Výkonů by bylo víc, jenže problém je, že my nedokážeme udržet stálou úroveň. Jsou tam výkyvy. Hodně vypadáváme z tempa. Na jednu stranu máme pasáže, kdy po zisku míče dobře kombinujeme, zároveň jsme někdy v mezihře pomalejší. Angličani měli vynikající individuality, na které spoléhali, a Němci byli prakticky při každé akci nebezpeční. Pohyb je prostě alfa a omega všeho. Už to není jako dřív, když jste si dali balon do nohy a mohli hrát na fleku.