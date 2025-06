Angličané slaví obhajobu titulu! Ve finále ME do 21 let udolali v prodloužení Němce

Autor: iDNES.cz , ČTK

23:40 , aktualizováno 23:47

Fotbalisté Anglie ve finále mistrovství Evropy do 21 let porazili v Bratislavě 3:2 po prodloužení Německo a obhájili titul z minulého šampionátu. Výběr Albionu brzy vedl po gólech Harveyho Elliotta a Omariho Hutchinsona. Ještě do poločasu snížil Nelson Weiper a po hodině hry srovnal Paul Nebel. V 92. minutě rozhodl střídající Jonathan Rowe.