Ve středu nás čeká “Last dance” Eura do 21 let, tak pojďte dotáhnout trikolóru do úspěšného konce.

🔵 dress code je modrá

🇨🇿 meeting point startuje v 15 hodin

🎫 vstupenky kupuj na https://t.co/alXsIYPuZh

🚌 po zápase budou připraveny autobusy do Bratislavy pic.twitter.com/7Q3CN4qblV