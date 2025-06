Další výhra gólem v závěru. Španělští mladíci otočili zápas s Rumunskem

Autor: iDNES.cz , ČTK

20:16

Španělští fotbalisté ve druhém utkání na mistrovství Evropy do 21 let v Bratislavě porazili Rumunsko 2:1 a mají na dosah postup ze skupiny A do čtvrtfinále. Dlouho však prohrávali a oba góly vstřelili až v závěru zápasu, kdy rumunské mužstvo hrálo po červené kartě v oslabení.