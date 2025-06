Nizozemci i v oslabení postoupili do semifinále Eura, Portugalci nedali penaltu

Fotbalisté Nizozemska ve čtvrtfinále mistrovství Evropy do 21 let zdolali v Žilině 1:0 Portugalce, přestože hráli dlouho v oslabení a čelili pokutovému kopu. V semifinále se utkají s vítězem duelu...

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, dvojice pro čtvrtfinále

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamířilo na Slovensko, kam se turnaj vrátil po čtvrt století. Hraje se od 11. do 28. června. Mladí čeští reprezentanti ve skupině B nestačili...