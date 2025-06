Když Lvíčatům o nic nešlo, zahrála nejlépe. Čtenáři vyzdvihli hlavně brankáře Borka

Čeští mladíci po porážkách s Anglií (1:3) a Německem (2:4) před posledním skupinovým zápasem věděli, že už nemohou postoupit do vyřazovací fáze, takže z nich očividně spadl tlak.

Trenér Jan Suchopárek, pro kterého to byl poslední zápas na lavičce jedenadvacítky, udělal v sestavě pět změn. Nejlépe si vedl Jiří Borek, jenž v bráně zastoupil Lukáše Horníčka. Vysloužil si známku 1,96.

Hned za ním se umístili oba střelci gólů – kapitán Václav Sejk (2,15) a Daniel Fila (2,27).

„Od začátku jsme určovali tempo my. Oni sice museli, ale my jsme chtěli strašně moc vyhrát. Bylo to na nás vidět, jak jsme chodili do soubojů, komunikovali. Byl to nejvyspělejší výkon ve skupině,“ pochvaloval si Sejk.

Nejhůř naopak v anketě dopadl Denis Višinský (3,26), nová posila Plzně, jenž střídal už o poločase. Místo něj naskočil zmíněný Fila. O moc lépe si nevedl ani teplický Daniel Langhamer (3,16) a k nejhorším opět podle čtenářů patřil slávista Štěpán Chaloupek (3,12).

Jedenadvacítky se teď ujme Michal Bílek a už v září startuje kvalifikace na další evropský šampionát.