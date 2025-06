Co o porážce rozhodlo?

Proměňování šancí. I když jsme asi neměli žádnou úplně stoprocentní, minimálně vyrovnat jsme mohli. Tím pádem bychom soupeře dostali do úplně jiné situace. Hlavně škoda inkasovaného gólu před poločasem.

Co způsobil?

Nechci říct, že nás to nahlodalo, ale ovlivnilo to zápas. My měli slušné příležitost ze standardních situací, ale nedali z nich nic. Jít do vedení, což se klidně mohlo podařit, určitě by to bylo jiné. Tím chci říct, že klíčové momenty nehrály pro nás, nezvládli jsme je.

Ale Anglie byla šikovnější, nápaditější.

Určitě jsme byli pasivnější tým, netvrdím, že ne. Ale pěkné situace jsme si vytvářeli. Na druhou stranu nemůžeme být spokojení s přesností kombinace a s rozehrávkou, tam jsme měli deficit, který už pro nedělní zápas s Německem musíme zlepšit.

Potvrdila se síla anglických hvězd?

Třeba na levé straně měl soupeř Livramenta, který hraje pravidelně za Newcastle a už byl v reprezentačním áčku. To je jiná úroveň, než jsme zvyklí. Některé situace jsme hasili na poslední chvíli. Chtěli jsme anglické kraje zdvojovat, ale kvalita soupeře byla natolik vysoká, že jsme prostě díry při bránění měli.

ZNÁMKY Ohodnoťte české fotbalisty do 21 let za výkon proti Anglii

Jen jako náhradníka jste využil Adama Karabce, který pomohl Hamburku do bundesligy. Proč?

Na jeho pozici jsme poslali Kryštofa Daňka a myslím, že jsme nerozhodli špatně.

Dost překvapilo, že ve středu zálohy nastoupil Vojtěch Stránský, hrál teprve potřetí za jednadvacítku.

Přesvědčil mě při utkání proti Španělsku, které odehrál dobře. I teď to zvládl.

Vedle něj si velmi dobře vedl Patrik Vydra, souhlasíte?

Všichni kluci podali slušný výkon. Tedy na naše poměry. Nebyli jsme úplně bez šancí. Po standardních situacích balon třikrát čtyřikrát skákal podél brankové čáry nebo nám střely zblokovali. Náš výkon byl efektivní, ale ne natolik, aby nám umožnil dát víc než jednu branku. To je proti Anglii málo.

Nečekal jste větší pomoc od brankáře Horníčka? V kvalifikaci byl bezchybný.

Góly jsem viděl ze záznamu a musím říct, že při takových situacích musíte mít i štěstí. Poprvé: tečovaný centr, vrácený míč a střela přes tři hráče. Jesle.

Český brankář Lukáš Horníček si sráží míč do sítě.

Druhý gól by přece chytat měl.

Vypadá to jako jasná chyba, ale těsně před Lukášem centr z levého křídla tečovali. A třetí gól byl po rohu, kdy nemohl nic dělat. Můžeme si to samozřejmě zpětně rozebrat, ale vyčítat mu nebudeme nic.

Mimochodem, při rozcvičce jste Angličany bedlivě sledoval snad dvacet minut. Proč?

To dělám pokaždé. Zajímá mě výška soupeře, jeho rozestavení. Během sledování jsem se rozhodl, že na poslední chvíli na tabuli v kabině změním postavení jednoho hráče.

Výsledek je nemilý. Navíc to vypadalo, že mužstvu po hodině dochází šťáva.

Utkání nás stálo spoustu sil a aktivita v napadání už nebyla taková. Každopádně opakuju, že hned po přestávce jsme měli brejk tři na dva, Venca Sejk mohl vyrovnat. Ale zároveň musíme vidět sílu Anglie. Čtyři hráče má pořád nahoře, oni odskakují, přečíslují. Proto jsme nechtěli vysouvat obrannou řadu, aby nám nehrozilo nebezpečí. Oni dokážou pracovat v rychlosti, jeden na jednoho, nabíhají za obranu. Zato nám chybí kvalita po zisku míče, jsme nepřesní. Už příště bychom míče měli vážit víc.