Fila navázal na březnové představení v přátelském utkání se Španělskem (2:2), v němž dvěma slepenými góly otáčel skóre. Tentokrát ale s výsledkem být spokojený nemohl.

„Z osobního hlediska je gól dobrý, ale je z toho ve finále nula bodů. Samozřejmě bych si přál dát třeba ještě jeden. Když jsem vstřelil ten první, tak jsem cítil, že je ještě dost času a věřil jsem, že vyrovnáme, ale bohužel se nestalo,“ hlesl.

Na gól vám skvěle přihrál kapitán Sejk.

Čekal jsem, že jako pravák bude takhle centrovat. Viděl jsem, že moc jiných možností nemá, takže jsem si tam naběhl, dostal se před stopera a načasování bylo přesné, takže mi to šlo přesně na hlavu.

Krátce po vstřelené brance jste ale střídal. Naštvalo vás to?

Chci hrát a když dáte gól Anglii, tak nechcete jít po pěti minutách dolů (ve skutečnosti 13 minut). Ale respektuju to, je to rozhodnutí trenéra.

Daniel Fila s bolestivou grimasou leží na trávníku. Angličanům se to moc nepozdává.

Ani oživení hry nepomohlo. Došly vám síly nebo soupeř jenom potvrdil svou kvalitu?

Já myslím, že kvalitu ukazoval celý zápas. Já jsem to mohl pak už jenom sledovat z lavičky a doufat, že vyrovnáme. Ale místo toho skórovali oni.

Jak se vám hrálo na anglické stopery? Třeba ve srovnání s tím, co znáte z italské ligy.

Bylo to vlastně úplně stejné. Je jedno, jestli to jsou to hráči z Premier League nebo ze Serie A. Možná to bylo trochu náročnější v tom, že jsem se musel víc vracet a pomáhat obraně.

Ačkoliv jste s favoritem prohráli, měli jste dost šancí a dostali poněkud laciné góly. Může vám to dodat sebevědomí směrem k dalším zápasům?

Můžeme si to říct, ale každý zápas je úplně jiný. A jestli nám dali laciné góly, tak to nám v dalším zápase body nepřinese. Ale máte pravdu, že v první půlce jsme měli hodně šancí. Já jsem tam nabíhal na jeden centr, pak nám šanci vykopli z čáry.

Jak vám pomáhá, že je na stadionu hodně českých fanoušků, takže hrajete skoro v domácí atmosféře?

Každému hráči to pomůže. Já jsem měl během rozcvičky husí kůži, bylo to super. Ale to se asi dalo čekat a myslím, že o víkendu bude třeba ještě víc lidí. Moc se těším a snad to zvládneme.