Aby letos nepříjemnou sérii přetrhla, musí bezpodmínečně zabrat v neděli pozdě večer. Nejlépe porazit favority z Německa. Znovu se hraje v Dunajské Stredě, kde se pod prudkým sluncem čeká pochod vášnivých fanoušků s národní trikolorou na hrudi.

„Je úžasné, jak nás lidi podporují. Moc si toho vážíme,“ říká Adam Karabec, jeden z nejšikovnějších hráčů v týmu.

I když do prvního utkání proti obhájcům titulu z Anglie vyběhl jako náhradník, je pravděpodobné, že proti Německu na něm bude hodně záležet. Ostatně jde mu taky o budoucí kariéru. Ačkoli pomohl Hamburku po sedmi letech zpátky do bundesligy, zatím neví, co bude dál. „Pořád je dost času, aby se tyhle věci řešily. Není žádný tlak,“ pravil.

Pár dní po Euru, pokud se mezitím přestupová situace nevyvrbí, nastoupí do přípravy ve Spartě. „Kdyby se vrátil do české ligy, byl by to podle mě krok zpátky,“ reagoval bývalý záložník David Jarolím, který právě na Slovensku před pětadvaceti lety rozjel velkou kariéru.

Ačkoli ho prakticky nikdo neznal, protože odešel ze Slavie do Bayernu Mnichov jako dorostenec, na Euru 2000 pod trenérem Karlem Brücknerem hrál výtečně.

A protože se později stal legendou Hamburku, má Karabcovi co poradit: „Je to pro něj obrovská škola. Přímo v Hamburku jsem mluvil s ním i s jeho tátou. Byl by nadšený, kdyby mohl zůstat, ale spekuluje se o částce. Odehrál dost dobrých zápasů a má potenciál, aby se dál rozvíjel, udělal krok dál a měl ještě lepší čísla. Má na to a doufám, že to dopadne.“

Karabec (ročník 2003) je jediný Čech, který v takzvané kategorii do 21 let nastoupil už do třech různých evropských šampionátů. Jak to dokázal? Byl extrémně zajímavý už v šestnácti, kdy za Spartu naskočil do ligy. Proto si v covidové době zahrál pod trenérem Krejčím na turnaji ve Slovinsku. O dva roky později, už za současného kouče Suchopárka, patřil k pilířům během turnaje v Gruzii.

Když všechno sečtete, za česká lvíčata zvládl už osmadvacet zápasů. V historii jsou výš pouze Michal Trávník (30), David Kobylík (31), Václav Sejk (34) a zdánlivě nedostižný Jan Polák (45).

Jenže co teď na Slovensku?

Při premiéře musel Karabec ustoupit, což ho nakrklo. Hrál posledních třicet minut: „To nikdy není ideální, protože hra už je dávno rozjetá a člověku trvá, než se dostane do tempa.“

Zraněný Adam Karabec leží na trávníku během barážového zápasu Česka s Belgií.

Přednost dostal přímý konkurent Kryštof Daněk, zarputilejší podhrotový hráč. Ačkoli Karabec v závěru utkání ve třech momentech naznačil, jak je originální, pár věcí taky pokazil. Prohrálo se 1:3, takže problém. „Myslím si, že jsme nerozhodli špatně,“ hájil svoji sestavu Jan Suchopárek.

Dá se očekávat, že v neděli to bude naopak, čili Karabec s číslem 10 na hřišti, Daněk se třináctkou prozatím na lavičce. „Ale já nemám informace, že hrát budu,“ prohlásil Karabec těsně před sobotním tréninkem.

Když dostal stejnou otázku přímo trenér Suchopárek, nedozvěděli jste o nic víc: „Ani já to nevím. Proč bych měl? Ještě je čas. Takhle to s hráči máme nastavené.“

Němci očima trenéra Jana Suchopárka „Musíme uhrát body a věřím, že tým na to bude připravený, nicméně favoritem jsou samozřejmě Němci. V kvalifikační cyklu neprohráli jediný zápas. Na rozdíl od Anglie hráli posledních zhruba šest zápasů v téměř totožné sestavě. Základ sedmi osmi hráčů je jasný. Hrají skoro naslepo, jejich kombinace jsou naučené a vytříbené. Přesnost je velká. A to, jak se chovají zejména ve finální fázi, je vážně nadstandardní. K tomu mají v útoku Nicka Woltemadeho ze Stuttgartu, který už dává góly i za áčko. Když proti nám nastoupil před pár lety v Chomutově za německou dvacítku, byl zajímavý svou výškou a technickými dovednostmi. Za poslední půlrok se z něj ovšem stala evropská extratřída, která oprávněně poutá pozornost největších klubů. Musíme ho zbrzdit. I proto doufám, že nám v Dunajské Stredě znovu výrazně pomůžou fanoušci. Při prvním zápase byla jejich podporu fantastická. Děkujeme.“

Tak s dovolením ještě reakce Kryštofa Daňka: „Momentálně mám pozici s Karou stejnou. Záleží na trenérovi, jak to zrovna cítí.“

Oba jsou výrazné technické typy, oba leváci. Oba sparťané. Daněk strávil hostování v Linci, Karabec v Hamburku. Vedli si solidně. Vymýšlejí kudrlinky i průnikové přihrávky, nabízejí se, kopou standardní situace. Dá se předpokládat, že proti Němcům nastoupí jen jeden, aby si na hřišti nekonkurovali, případně se nepletli.

Vzhledem k tomu, že Karabec první zápas nehrál a po roce v Hamburku má extrémní motivaci, je naším favoritem na sestavu.

„V Hamburku jsem se našel. Měl jsem zodpovědnost, pomohl jsem k postupu a doufám, že tam zůstanu. Ale nezáleží to na mně,“ říkal, než odjel na šampionát.

Během soustředění odchovanec pražské Bohemky v novinářském hloučku vyprávěl, že vyskočil z bubliny, ve které žil v Praze: „Musel jsem se přizpůsobit nové kultuře, novým spoluhráčům a bavilo mě to.“

Hamburk měl možnost, aby na Karabce po ročním hostování uplatnil opci, ale celkem překvapivě to neudělal. Přitom mladý český pomocník zvládl jednatřicet ligových zápasů a v nich tři góly plus sedm asistencí.

Takže? Co dál?

Třeba napoví výkony na malém Euru. Třeba už ten nedělní. Další šance, jak se posunout a prodat se, přijde v neděli od 21.00 proti Německu.