Osm týmů, čtrnáct zápasů, za pouhých osm dní bylo po všem. Zprvu to byl turnaj, který nikoho moc netankoval. Nakonec se z toho vyklubal krásný sportovní příběh, na který se dodnes vzpomíná s nostalgií. Už je to čtvrtstoletí, co se lvíčata, jak se přezdívá fotbalové reprezentaci do 21 let, prokousala do finále malého Eura. Na Slovensku se tehdy hrálo. Stejně jako letos.