„Ale jsme tady. Zkušenější, sebevědomější, připravení bojovat za Česko,“ hlásí útočník Václav Sejk, kapitán a dost možná nejdůležitější postava fotbalové jedenadvacítky, která vstupuje do Eura.

Pokud česká Lvíčata nesledujete pravidelně, ale večer se chystáte zapnout přímý přenos utkání proti našlapané Anglii, zkusíme napovědět, v jaké sestavě by mohla nastoupit.

Bez garance, že to tak opravdu bude, protože trenér Jan Suchopárek jména logicky neoznámil předem.

V brance Lukáš Horníček, to je tutovka. V portugalské Braze se konečně procpal na pozici jedničky a jedenadvacítku držel nad vodou pokaždé, když potřebovala. „Euro si chci užít, ale zároveň s tím, že chceme vyhrávat a nejlépe udělat historický výsledek,“ říká fanoušek Arsenalu.

Trojice statných stoperů se dá předpokládat. Slávisté Štěpán Chaloupek a Filip Prebsl, plus oddaný válečník Karel Spáčil, kterého si z Hradce Králové za bombastických čtyřicet milionů korun pořídila Plzeň.

Není důvod si myslet, že by se v sehrané stoperské partě něco měnilo. I když... Prebsl strávil jaro na hostování v polském Górniku Zabrze a zahrál si pouhých 133 minut. To by mohlo trenérům vadit.

Co záloha? Řekněme si hned, že sparťanský dravec Patrik Vydra hrát bude. Je řízný, má prudkou střelu a zkušenosti. Jeho klubový parťák Martin Suchomel, poctivý do obrany, si stoupne na pravý kraj. Co nalevo?

Vzhledem k tomu, že si snaživý Jaroslav Harušťák na jaře potrhal kolenní vazy, nabízí se olomoucký Matěj Hadaš. „Moje hra je založená na fyzičnosti, běhání. Na levém halfbeku mi to vyhovuje,“ říkal Hadaš už na Slovensku.

A dál? S výběrem bohužel „pomůže“ nečekané zranění Matěje Šína, ligové komety z Baníku s neobyčejnými dovednostmi i příběhem. Těsně před odjezdem do Bratislavy se mu veliký sen a šance na kariérní katapult rozplynuly.

Někdo ho musí zastoupit. Třeba šikovný Kryštof Daněk, toho času sparťanský host v Linci. Dovolíme si naznačit ještě jednoho hráče navrch, konkrétně rychlého Denise Višinského, jenž si během sezony vysloužil velký přestup z Liberce do Plzně.

Ofenzivní manévry by měl rozjíždět Adam Karabec, další talentovaný sparťan na půjčení. Hamburku při svém hostování pomohl zpátky do bundesligy a teď vyhlíží, kdo ho koupí.

Věříte, že už hrál na dvou evropských šampionátech? Jako první Čech vůbec nastoupí do třetího: „Na nikoho neřvu a řvát nebudu, ale už mám něco za sebou a cítím zodpovědnost.“

Adam Karabec (v popředí) se raduje z prvního gólu za druholigový Hamburk.

Už čtrnáct let mladí Češi nepostoupili ze skupiny a pokud to chtějí zlomit, musejí se spolehnout na dva silové útočníky.

Václav Sejk, o tom už byla řeč v úvodu. Kapitán, který po postupu neskrýval slzy dojetí. Rváč a cíťa v jednom. Taky patří Spartě, ale obouchává se jinde: Nizozemsko, Polsko a naposledy portugalské Famalicao, kde si ho oblíbili. Stejně se nejspíš bude stěhovat: „Na to nemyslím. Nejdřív je Euro.“

Zato Daniel Fila ví, že smlouva v Benátkách pokračuje i po sestupu do druhé italské ligy. Pokud se tedy během skupinovém fáze v Dunajské Stredě nevystřílí jinam.

I proto bude zajímavé sledovat jednadvacítku na Slovensku, kam se malé Euro vrátilo po pětadvaceti letech.