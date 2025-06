Realita smutná, leč spravedlivá. Český postup v nedohlednu, není kde brát

Německý záložník Paul Nebel střílí druhý gól do sítě českého výběru. | foto: ČTK

Česko – Německo 2:4.

Nula bodů.

Konec.

Jen věrní a neúnavně skandující fanoušci, kteří plnili stadion v Dunajské Stredě, si nezaslouží, že se ve středu bude hrát proti Slovinsku jen o čest.

Tým na postup neměl. Realita smutná, leč spravedlivá.

Český fotbal nenabízí borce, kteří by po technické stránce vyčnívali. Co se v Evropě považuje za moderní trend, v tuzemsku téměř nenajdete. Platí to pro reprezentační áčko i pro následovníky v jedenadvacítce.

„Umíme vyrobit atlety, běžce a bojovníky. Rozdílové fotbalisty ne,“ povídal jeden z renomovaných trenérů, když po rozpáleném chodníku kráčel ke stadionu. Jmenovat nebudeme, protože šlo o neformální rozhovor.

Každopádně neutekl ani první poločas a museli jste mu dát za pravdu. Zatímco obětaví Češi vypustili jedinou štiplavou ránu (záložník Vydra pálil zpoza pokutového území), Němci si trpělivou kombinací a vířivým pohybem vytvářeli šance, které zakončovali do prázdné branky. A to ještě nastřelili tyčku.

Český brankář Lukáš Horníček se natahuje po střele v utkání s Německem.

Takový rozdíl! V práci s míčem, v rychlosti nabídek, v přesnosti a v sebevědomí, které se měnilo až v přezíravost. Rozhodně to není obžaloba trenéra Jana Suchopárka, který s jedenadvacítkou postoupil na evropský šampionát podruhé za sebou.

Jednoduše řečeno: vybírá z hráčů, které český trh nabízí.

V ročnících 2002 a mladších nenajdete speciální fotbalisty, kteří by vás uhranuli nebo dlouhodobě přesvědčovali o velké perspektivě. Pánové Vitík, Matěj Jurásek a Kinský sice do kategorie U-21 patří, ale už povýšili. A kdyby ne, stejně by jedenadvacítku proti favoritům nespasili.

Proti Anglii to navzdory snaze dopadlo 1:3. Proti Německu podobně.

A to ještě o přestávce zkolaboval Pavel Šustr, mládežnický trenér z Brna. Na hlavní tribuně sice odmítl připravená nosítka, nicméně odcházel viditelně vrávoravě.

Na hřišti byl jeden tým, který bojoval a nevypustil jediný souboj. Čili Česko. Klobouk dolů, že zápas při příšerném průběžném výsledku 0:4 nezabalil a ještě v poslední půlhodině našel morální sílu pro drama.

Druhý tým přetvářel svoje myšlenky a naučené akce v kvalitní činy. Čili Německo. Když se ve 41. minutě nechal na levé straně přehrát stoper Chaloupek, hnal se útočník Woltemade za ideální gólovou přihrávkou, pak skóroval i sám.

Mimochodem, Nick Woltemade, téměř dvoumetrový hrot, jenž jako jediný běhal v termotričku s dlouhými rukávy. Umí všechno, Slovincům v premiéře nasázel hattrick, Čechy také sekl. Pokud ho Stuttgart v létě prodá, což se může stát, nesleví pod třicet milionů eur. Za tolik by se neprodala mladá česká reprezentace dohromady.

Ještě před 25 lety, kdy se malé Euro hrálo na Slovensku naposledy, patřili Češi k nejlepším, hráli finále. Dva roky poté získali zlato. Z výběru, který cepoval kouč Brückner, se pak většina hráčů uplatnila mezi dospělými.

Na závěrečný turnaj jedenadvacítek Češi vesměs postupují dál, jenže jsou tam spíš jako komparz. A to lavičce šéfovali všelijací trenéři: Škorpil (2007), Dovalil (2011 a 2015), Lavička (2017), Krejčí (2021), Suchopárek (2023 a 2025).

Čeští mladíci inkasují gól v utkání s Německem, střílí ho Nicolo Tresoldi (vlevo).

Další na řadě bude Michal Bílek, který včera usedl vedle reprezentačního šéfa Ivana Haška do čestné lóže. Taky on ví, že osobnosti s vytříbenou technikou a rozdílovými dovednostmi chybějí.

Aktuální tým nabízí Karabce, který ani neví, kde začne novou sezonu. Rok strávil na hostování v druholigovém Hamburku. Kapitán Sejk, hlavní tahoun a srdcař, je na tom stejně. Skončilo mu hostování v portugalské lize. Brankář Horníček, podle manažerských tabulek nejdražší hráč výběru, pustil téměř všechny těžké střely, které na něj během turnaje mířily.

I proto se bude ve středu hrát jen o prestiž.