Remíza s Portugalskem. Jedenadvacítka obstála s favoritem, ztrácí na něj tři body

„Lvíčata“ v úvodních třech zápasech zvítězila, minule ale prohrála v Bulharsku. Na šampionát, který v roce 2027 uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
Bílek si oddechl, proti Portugalsku bude mít k dispozici i Trédla s Labíkem
Portugalci ve čtyřech úvodních zápasech ve skupině pokaždé vstřelili minimálně dvě branky. Také v Malšovické aréně si vytvořili šance jako první. Chermitiho hlavička po rohovém kopu „olízla“ břevno, o chvíli později pak útočník Glasgow Rangers jen těsně minul branku. Z třetí příležitosti už Chermiti před přestávkou mezi tyče zamířil, ale brankář Koutný jeho střelu vyrazil.
Ve druhém poločase Planka přesným centrem a Ševínský šikovným blokem připravili tutovku pro Maška, útočník ale ani z malého vápna netrefil branku. Favorit byl nebezpečnější, osamocený Roger Fernandes trefil na zemi ležícího Chytrého, od něhož se míč odrazil mimo. Hlavou těsně přestřelil Martim Fernandes a velkou šanci spálil Varela.
Český tým mohl nakonec i vyhrát. V páté minutě nastaveného času měl po brejku ideální možnost střídající Pech, jehož ránu po zemi brankář Carvalho vykopl na roh. Portugalci tak ani v pátém duelu ve skupině neinkasovali, Koutný si připsal třetí zápas s čistým kontem.
Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let
Skupina B
Česko - Portugalsko 0:0 po poločase
Sestavy:
Tabulka
|1.
|Portugalsko
|5
|4
|1
|0
|21:0
|13
|2.
|Česko
|5
|3
|1
|1
|10:3
|10
|3.
|Skotsko
|5
|2
|1
|2
|17:7
|7
|4.
|Bulharsko
|4
|2
|1
|1
|6:5
|7
|5.
|Ázerbájdžán
|4
|0
|2
|2
|4:14
|2
|6.
|Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|1:30
|0