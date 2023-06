Sejkova motivace: Chci vidět tátu v letadle! Zranitelný je každý soupeř

Dojít až do finále, to zatím vypadá pro český tým jako hodně vzdálená představa. Čtvrteční premiéra proti Anglii se povedla napůl: výkon hlavně v prvním poločase překvapivě dobrý, výsledek naopak podle očekávání.

Česko U21 - Německo U21 v neděli od 18:00 ONLINE

Porážka 0:2 postavila Čechy do nepříjemné situace: potřebují obrat o body Němce, další velké favority, kteří ovšem na startu jen remizovali 1:1 s Izraelem.

„V takovém turnaji jsou zranitelní všichni,“ věří Sejk, sparťanský útočník. „Každý zápas ve skupině je úplně jiný. I Němci určitě mají slabé stránky, do kterých se budeme snažit trefit a porazit je. Snad nebudou mít až takové individuální kvality, asi budou víc týmoví než Anglie.“

Bude na ně platit podobná taktika jako v úvodu na Angličany? Vysoký presink?

To bude platit na všechny, kteří chtějí hrát fotbal. Jakmile se jim dá prostor, šestkrát si to otočí, pak na nějaké straně vyplavou sami a už se to valí.

Jak jste si vlastně porážku s Anglií rozebrali?

Bezprostředně po zápase jsme ze sebe dostali emoce. Pak už jsme to chtěli hodit za hlavu, protože máme dva dny do dalšího zápasu, kdy už půjde o všechno. Večer si Anglii ještě rozebereme, ale myslím, že to nebude dlouhé. Spíš se budeme koncentrovat na Německo.

Co si z úvodního zápasu můžete odnést?

Myslím, že všichni z toho máme spíš pozitivní dojmy. Dalo se s nimi hrát a byli jsme vyrovnaným soupeřem - ale jen do padesáté minuty. Pak Angličani ukázali svoje individuální kvality, zatlačili nás a my už jsme se k ničemu moc nedostali. S takovým soupeřem se musí šance proměnit, pak by zápas byl asi úplně jiný.

Taky jste jednou mohl skórovat. Nestrašila vás šance ze spaní?

To ne, spalo se mi dobře, jako vždycky. Ale mrzelo mě to. Takové šance se musí proměnit, pokud chceme myslet na výhru.

Co jste slyšeli po zápase od trenéra? Chválu, nebo výtky?

Spíš chválu. Všichni jsme z toho měli dobrý dojem díky prvnímu poločasu. Oni měli samozřejmě taky obrovské šance přes naši levou stranu, Madueke ukázal obrovskou kvalitu, ale naše brejkové situace i řešení po zisku balonu v první půli byly velmi dobré. Musíme na to s Německem navázat - nejen v prvním poločase, ale v celém utkání.

Byl jste překvapený, kolik vám anglická obrana dopřála v první půli prostoru?

Vyzkoušeli jsme si tuhle taktiku v březnu proti jiným silným soupeřům, Belgii a Nizozemsku. Všichni jsme se před Anglií shodli, že do toho musíme jít stejně a ne čekat na půlce nebo půlce půlky. Každý chybuje, když na něj zatlačíte... Pro Angličany to platilo taky.

Fyzicky vás ale tenhle styl asi vyšťavil, ne? Po hodině jste střídal.

Únavu trochu cítím ještě teď, ale hned po zápase jsme navázali regenerací a druhý den taky. Na předzápasovém tréninku už všichni musíme být nachystaní na sto procent. Každý z nás ví, co je pro tělo dobré, děláme maximum. V sobotu už budeme všichni v pohodě.