Jedenadvacítka si věří: Známe kvality Němců. Ale taky víme, v čem jsme dobří my

„Jsou to obhájci zlata z minulého Eura, jejich kvalitu si všichni uvědomujeme. Ale kdybychom šli do zápasu vystrašení, asi by nám to moc nešlo,“ ví kapitán Filip Kaloč. „Na videu si jejich kvality ukazujeme, upozorňujeme na ně. Ale taky víme, v čem jsme dobří my. Budeme se to snažit využít proti nim.“

ONLINE: Česko - Německo podrobná reportáž od 18:00

Kromě německých kvalit videorozbor jistě odhalil i nedostatky. Trenéři se při zkoumání soupeře nejvíc zaměřili na poslední utkání proti Izraeli, které Němci překvapivě remzovali 1:1 a ve snaze o postup si dost zavařili.

„Kopali dvě penalty, hráli proti deseti, což je vždycky těžké, když soupeř zaleze,“ myslí si Kaloč. „Oni se tam i tak dostávali, chybělo jim možná i štěstí, byl tam jeden neuznaný gól. My jsme si šance vytvořili, ale když nedáme ani jednu, soupeř nás ztrestá. Snad se nám to teď povede a na koně se dostaneme my.“

Speciální by zápas mohl být pro obránce Adama Gabriela, který v Německu vyrůstal, když jeho otec Petr nastupoval v bundeslize za Bielefeld. Ale Gabriel junior tuhle linku neprožívá: „Byl jsem malý kluk. Tehdy jsem fotbal vlastně ani neřešil. Spíš se těším proto, že si říkám, jak by to vypadalo, kdybych tam zůstal. Každopádně věřím, že můžeme překvapit i takový tým jako je Německo.“

Pomoct by možná mohlo, kdyby za soupeře nemohli naskočit obránce Vagnoman a kanonýr Moukoko - ani jeden v sobotu kvůli problémům se svaly netrénoval. To Češi jsou zdraví, ačkoli únava po náročné sezoně se lehce projevuje i na nich.

„Asi bych lhal, kdybych řekl, že nejsem ani trochu naťuklý, ale to je asi normální. Něco jsem naběhal, podle čísel to nebyl žádný rekord, takže bych měl mít dost sil, abych zvládl třeba i delší zápasy,“ přesvědčoval na tiskové konferenci Gabriel, kterému se první zápas povedl, ale chválu odmítal.

Adam Gabriel

„Těžké hodnotit sám sebe, ještě když tu sedí trenér,“ usmál se na kouče Suchopárka, který poté, co domlovu s novináři, usedl do publika a napjatě poslouchal, co jeho svěřenci řeknou. „V první polovině zápasu jsme hráli dobře všichni, i já jsem snad nezklamal. Druhá půle byla nevýrazná... Naučil jsem se krotit nadšení. V neděli je nový zápas a všichni víme, jak rychle se zapomíná.“

Zápas o naději začne v Adjarabet areně v Batumi v 18 hodin českého času.