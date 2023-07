Neumíte se chovat. Španělé po prohraném finále sepsuli Angličany

Červené karty pro neurvalé vystupování členů realizačních týmů, k tomu dva vyloučení hráči ve chvíli, kdy už byl konec. „Angličané se neumí chovat, my máme ke každému soupeři respekt,“ postěžovali si Španělé po prohraném finále mistrovství Evropy do 21 let.