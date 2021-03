Kluky brzdím, ať nejsou přemotivovaní. Proti silným umíme, říká Krejčí před Italy

Už ve středu večer Češi nastoupí v Celje proti Italům, jednomu z favoritů na celkové vítězství. Ve skupině mají ještě domácí Slovince a Španěly.



„Vstup do mistrovství bude velmi důležitý a hodně napoví. Proti papírově silnějším soupeřům nám to ale jak v kvalifikaci, tak i předtím v zápase v kategorii do dvaceti let svědčilo. Větší problémy nám dělaly zápasy, v nichž jsme museli tvořit a hrát do plných,“ poznamenal Krejčí.

„Na týmy, které třeba měly větší individuality, jsme byli vždycky nachystaní dobře,“ pokračoval.

Budete dobře nachystaní i proti Italům?

Do utkání určitě půjdeme sebevědomí a rozhodně ne předem poražení. Z kluků cítím obrovské odhodlání, snažím se je i maličko brzdit, aby nebyli přemotivovaní, ale věřím, že pro úspěch udělají maximum.

Půjde to i bez opor Hložka se Zimou, které na rozdíl od kvalifikace využít nemůžete?

S nimi bychom byli silnější, ale myslím, že nás ztráty naopak semknou. Naší výhodou je, že tady máme osvědčené hráče. Už jsem o tom mluvil: tím, že nám odpadl přípravný kemp, nebyla taková možnost pozvat ty, kteří by si o to třeba svými ligovými výkony říkali. Vsázíme na ty, kteří jsou s námi nejdéle.

Přesto někteří nováčci v týmu jsou, například osmnáctiletý sparťan Vitík. Má šanci na základní sestavu?

Určitě jsme ho sem nebrali na výlet. Ve Spartě hraje v základní sestavě a prokazuje, že je to kvalitní hráč. Věřím, že bude schopen pomoct i nám, ale sestavu by se nejdřív měli dozvědět hráči. Pracujeme s různými variantami, víme, že Italové hrají v rozestavení se třemi obránci, zareagujeme na to.

Lze najít na takřka nulové přípravě před turnajem i něco pozitivního?

Není to jednoduché, ještě teď je na klucích znatelná únava z klubových povinností, takže i tréninky jsme museli dělit na zatížené a nezatížené hráče. Před turnajem jsme posílili i náš zdravotnický tým, vzali jsme jednoho fyzioterapeuta navíc, abychom byli schopni dát kluky po zápasech rychleji dohromady.

Hovořil jste o dobrých výkonech vašeho týmu proti papírově silnějším sokům. Co bude platit na Itálii?

Jedině bezchybný výkon. Víme, že soupeř má hodně zajímavé hráče především v přechodové fázi, jsou hodně nebezpeční v brejkových situacích, takže si musíme dát pozor na rozehrávku. Neočekávám zrovna gólovou přestřelku, spíš opatrnější zápas. Důležité bude, kdo vstřelí první branku.