Svatba musí počkat, Peška čeká Euro. Snoubenka to bere sportovně, říká

Rychlý krajní záložník zažil v Liberci parádní sezonu a probil se do nominace českého národního týmu na blížící se Euro. Musel kvůli tomu ale odložit svatbu, kterou se snoubenkou rok plánovali a měla být 12. června. Nově bude obřad 7. července, to se ale bude na Euru hrát semifinále...



„No, to vůbec nevím, co by se dělo..., asi bychom tu svatbu museli zase odložit. Byl to jediný volný termín, než zase začne ligová sezona. To by asi všichni pochopili, protože když už by se došlo až do semifinále, tak bych asi tým opustit nechtěl,“ míní 27letý ofenzivní fotbalista a reprezentant Jakub Pešek, jenž nejspíš Liberec v létě opustí a zamíří do Sparty.

Jste v nominaci na Euro, co tomu říkáte?

Definitivně jsem se to dozvěděl dneska po tréninku a jsem strašně šťastný i překvapený, protože dostat se do reprezentace z Liberce je těžké, to se jen tak nepovede. A ještě k tomu na tak krásný turnaj, jakým je Euro. Beru to jako obrovskou čest reprezentovat Českou republiku a prožívám nejhezčí období v mé fotbalové kariéře.

Ale nějaké náznaky místa v nominaci jste mít musel, když jste odložil svatbu...

...je to tak. Něco tam bylo, navíc když se nominace mohla rozšířit o tři hráče a když se zranil Lukáš Provod, protože na tu lajnu až taková konkurence není a zase tolik alternativ asi nebylo.

Co tedy ta svatba?

Se snoubenkou jsme ji měli naplánovanou na 12. června, věděl jsem ale, že finální nominace se musí oznámit do 1. června. Tak jsem to nechtěl rušit všem lidem okolo takhle na poslední chvíli a rozhodli jsme se asi před dvěma týdny, že svatbu raději odložíme. Přesunuli jsme ji na 7. července, máme ji v Osečné nedaleko od Liberce, a to byl jediný volný termín. Tu svatbu jsme plánovali celý rok, oba se těšíme, takže nás ten posun trochu mrzí, ale nedalo se nic dělat a nikdo nemohl vědět, jak se všechno vyvine. Všichni mi ale to Euro samozřejmě přejí a chápou to.

Nebrala to vaše snoubenka jako výmluvu, že chcete ještě couvnout?

To určitě ne, ona mě podporuje celou moji kariéru a brala to sportovně (smích). Je naopak strašně šťastná, že v té nominaci jsem, a stojí za mnou i celá moje rodina, která je fotbalová. Každý velký turnaj, každou kvalifikaci jsme vždycky sledovali, hodně prožívali a fandili českému týmu. Teď uvidíme, jak se nám bude na Euru dařit a pak se můžeme v klidu vzít.

No právě, 7. července je na programu druhé semifinále, co když dojdete tak daleko?

No, to vůbec nevím... Asi bychom tu svatbu museli zase odložit. To by asi všichni pochopili, protože když už by se došlo až do semifinále, tak bych asi tým opustit nechtěl. Já chci hlavně pomoct reprezentaci, jak jen to půjde. A jak už jsem řekl, jiný termín než 7. července nebyl, protože si tu svatbu chceme užít v přípravě a ne pak v rozehrané ligové soutěži. Takže uvidíme, ale jsou to příjemné starosti.

Připomíná to příběh Vladimíra Šmicera z roku 1996, který si na svatbu odskočil z Anglie během úspěšného Eura. Vybavuje se vám to?

Sice mi byly jen tři roky, ale mám tohle Euro nakoukané z YouTube. I ten svatební příběh pana Šmicera dobře znám, když popisoval, jak to celé probíhalo. A teď mě to plánování svatby také takhle trefilo.

Před třemi lety jste touto dobou končil druholigovou sezonu v Českých Budějovicích a teď po třech sezonách v Liberci vás čeká evropský šampionát. Jak vnímáte takový kariérní skok?

Jako obrovský progres, je to fakt rychlé a pomalu to vstřebávám a uvědomuju si, jakou příležitost dostávám. Když jsem přišel do Liberce, tak jsem se chtěl hlavně prosadit do kádru a hrát, protože jsem měl v lize odehráno jen půl sezony a navíc když se v Budějkách, bohužel, sestupovalo. Postupně jsem se v Liberci dostal do týmu, pak jsme tady udělali evropské poháry, zažili neskutečnou sezonu, která mi hodně pomohla, protože jsem nasbíral spoustu zkušeností. A hodně mi asi pomohl i ten první zápas v reprezentaci proti Skotsku, kdy se náhradní tým kvůli covidu v nároďáku rychle sesbíral. Ukázali jsme se v dobrém světle, mně se ten zápas povedl, dal jsem gól a možná jsem si právě řekl o další šance.

Mluví se o vašem letním přesunu z Liberce do Sparty, můžete to nějak okomentovat?

Nějaké spekulace jsou, já to moc neřeším, to je mezi kluby. Já se chci soustředit na závěr sezony ve Slovanu, kdy v lize naše malá naděje na páté místo ještě žije, a na reprezentaci.

Pomohl podle vás k zájmu Sparty i ten nedávný domácí zápas, v němž jste jí dal dva góly?

Asi jsem na sebe dost upozornil a ukázal se, to je fakt. Dal jsem dva góly a mohl dát i hattrick. To mě furt mrzí, že jsem ten třetí gól nepřidal, mohli jsme zápas dovést i do vítězného konce. Navíc by to byl můj první hattrick v lize. Když to shrnu, tak kdyby mi kromě svatby a účasti na Euru vyšel i velký přestup, tak co víc si přát.