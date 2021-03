Fotbalisté Anglie i Francie na úvod ME do 21 let prohráli

Nečekanými porážkami vstoupily výběry Anglie a Francie do mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let. Anglický tým, jehož největší hvězdou je záložník Callum Hudson-Odoi z Chelsea, podlehl 0:1 Švýcarsku. Mladí Francouzi pak stejným poměrem prohráli s Dánskem.