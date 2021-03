Euro U21: Němci a Nizozemci jsou ve čtvrtfinále, Itálie vede nad Slovinci

Nizozemci si ve skupině A vystříleli první místo proti Maďarsku (6:1), Němcům v duelu s Rumunskem stačila k udržení postupové pozice bezbranková remíza.

Od 21 hodin se rozhoduje o postupujících také v „béčku“. Češi hrají proti favorizovaným Španělům a v souběžném střetnutí se Italové střetávají se Slovinskem.

Pokud čeští mladíci Španěly porazí, postupují do play off na přelomu května a června. Existuje i scénář s remízou, to by však Italové museli rovněž remizovat a nevstřelit celkově víc branek než Češi.

Skupina A:

Německo Německo : Rumunsko Rumunsko 0:0 (0:0) Sestavy:

Dahmen – Vagnoman, Pieper, N. Schlotterbeck, Raum – Baku (82. Jakobs), Dorsch, Maier (C) – Klimowicz (63. Burkardt) – Nmecha, M. Berisha (90+1. Stach). Sestavy:

Vlad (C) – Vlădoiu, Pașcanu (63. Dragusin), Ciobotariu – Haruț, Itu, Dulca (57. Moruțan), Oaidă, Olaru – Petre (76. Popescu), Mățan. Náhradníci:

Grill, Schubert – Ambrosius, Burkardt, Jakobs, Janelt, Leitsch, Krüger, Moukoko, S. Özcan, Stach, Thiaw. Náhradníci:

Aioani, Eșanu – Boboc, Dragusin, Ciobanu, Chindriș, Moruțan, Opruț, Popescu, Cimpanu. Žluté karty:

43. Raum, 50. Dorsch, 64. Pieper Žluté karty:

28. Oaidă, 40. Itu, 48. Mățan, 52. Olaru, 67. Petre, 69. Ciobotariu Rozhodčí: Fernandez – Prieto, Naranjo

Nizozemsko Nizozemsko : Maďarsko Maďarsko 6:1 (1:0) Góly:

43. de Wit

48. Boadu

59. Gakpo

71. Gakpo

88. Botman

89. Brobbey Góly:

66. Bolla Sestavy:

Scherpen – Teze (46. Zeefuik), Schuurs, Botman, Bakker (46. Malacia) – Gakpo (83. Dilrosun), Harroui, Kadioglu (83. Ekkelenkamp) – Kluivert (46. Brobbey), Boadu, de Wit. Sestavy:

Bese – Bolla, Varju, Mocsi, Huszti (54. Deutsch) – Hinora (54. Csonka), Kata – Skribek (54. Szendrei), Mezei (90. Palincsár), Bukta – Bárány (64. Bíró). Náhradníci:

Bijlow, Paes – Brobbey, Dilrosun, Ekkelenkamp, Doekhi, Geertruida, Malacia, Reis, Zeefuik. Náhradníci:

Auerbach, Kovács – Balogh, Bíró, Csonka, Deutsch, Palincsár, Kovácsréti, Szendrei, Tamás. Žluté karty:

36. Boadu, 65. Botman Žluté karty:

49. Huszti, 62. Bárány Rozhodčí: Scharer – de Almeida, Zogaj

Konečná tabulka Tým Z V R P S B 1. Nizozemsko 3 1 2 0 8:3 5 2. Německo 3 1 2 0 4:1 5 3. Rumunsko 3 1 2 0 3:2 5 4. Maďarsko 3 0 0 3 2:11 0

Skupina B: