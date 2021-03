ONLINE: Česko U21 - Španělsko U21, mladí fotbalisté hrají o postup do čtvrtfinále

Češi mají ve Slovinsku za sebou dvě vystoupení, v obou na stadionu v Celje remizovali 1:1. Nejdřív s Itálií, pak s domácím národním mužstvem.

ONLINE: Česko U21 - Španělsko U21 Utkání sledujeme minutu po minutě

Ve třetím utkání hrají o všechno. Pokud Španěly porazí, postoupí do vyřazovacích bojů na přelomu května a června.

Naději dává i remíza, ale to by souběžně hraný duel mezi Slovinskem a Itálií musel skončit rovněž nerozhodně. A ještě by Češi museli mít nejméně stejně vstřelených branek jako Italové, zatím mají dvě, Italové jednu.