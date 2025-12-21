Kvíz:

Kladenský doyen trenérem reprezentace. Co víte o Koubkovi?

21. prosince 2025

Je to pomyslný vrchol jeho dlouholeté kariéry, když ve čtyřiasedmdesáti přebírá českou fotbalovou reprezentaci. Jak dobře znáte jeho předešlé roky a kroky? Otestujte si, co víte o Miroslavu Koubkovi.

Otázka 1/10

Na jakém postu Miroslav Koubek nastupoval během své aktivní kariéry?

