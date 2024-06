Týmy na Euru počítají, jak do play off. Co rozsekne kuriózní stav u Slováků a spol.

V pondělí večer do třetího hracího kola vstoupí skupina A. Obě utkání se hrají kvůli regulérnosti ve stejný čas. To platí i pro ostatní skupiny.

Zatímco v neděli a v pondělí se na šampionátu v Německu hraje jen po dvou zápasech, V úterý a ve středu jsou na programu utkání čtyři pokaždé ve dvou skupinách.

Češi svůj závěrečný duel základní fáze na turnaji odehrají ve středu od 21.00 v Hamburku proti Turecku. Co oni potřebují k postupu, si můžete přečíst zde.

Do osmifinále se probojují z každé ze šesti skupin první dva týmy a dál také nejlepší čtyři mužstva ze třetích míst. Může se stát, že na postup budou stačit dva body, ale nemusí čtyři, což je však velmi nepravděpodobné.

Při rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas, pak rozdíl ve skóre, vyšší počet vstřelených branek, soutěž fair play.

Skupina A

neděle 21.00

Švýcarsko - Německo, Skotsko - Maďarsko

1. Německo 2 2 0 0 7:1 6 2. Švýcarsko 2 1 1 0 4:2 4 3. Skotsko 2 0 1 1 2:6 1 4. Maďarsko 2 0 0 2 1:5 0

Němci mají šest bodů, luxusní skóre 7:1 a jsou v osmifinále. Ale pokud se Švýcarskem prohrají, půjdou do play off ze druhé příčky, což znamená papírově těžšího protivníka pro úvodní duel vyřazovací fáze - nejspíš Itálii, nebo Chorvatsko.

Švýcaři mají postup i druhé místo takřka jisté. O druhou příčku by je připravily jen debakl s Německem a vysoká výhra Skotska nad Maďarskem. Ve srovnání se Skoty mají o tři body víc a o šest branek lepší rozdíl skóre.

Z toho vyplývá, že Skotsko a Maďarsko, které je bez bodu, hrají jen o třetí místo. Vítěz jejich vzájemného duelu se osmifinále výrazně přiblíží, bude však čekat na vývoj v ostatních skupinách.

Skupina B

pondělí 21.00

Albánie - Španělsko, Chorvatsko - Itálie

1. Španělsko 2 2 0 0 4:0 6 2. Itálie 2 1 0 1 2:2 3 3. Albánie 2 0 1 1 3:4 1 4. Chorvatsko 2 0 1 1 2:5 1

Španělé jsou jistými vítězi skupiny a v osmifinále se utkají 30. června s jedním z týmů z třetích míst.

Obhájce titulu Itálie potřebuje bod proti Chorvatsku, aby uhájila druhou příčku. V případě porážky se může stát, že skončí ve skupině až poslední, ale to by Albánie musela zdolat dosud suverénní Španěly. I když Itálie podlehne Chorvatům a skončí ve skupině třetí, osmifinále by ji jako jednomu z týmů ze třetích míst nemuselo uniknout.

Albánie i Chorvatsko potřebují vyhrát. Se čtyřmi body by se měly do osmifinále dostat a je jedno, jestli obsadí druhou nebo třetí příčku ve skupině.

Porážky obě země z Balkánského poloostrova z Eura vyřadí. Remízy dávají malou naději jen Albánii.

Skupina C

úterý 21.00

Anglie - Slovinsko, Dánsko - Srbsko

1. Anglie 2 1 1 0 2:1 4 2. Slovinsko 2 0 2 0 2:2 2 3. Dánsko 2 0 2 0 2:2 2 4. Srbsko 2 0 1 1 1:2 1

Anglie má už nyní takřka jistotu. Od chvíle, kdy se Euro hraje se 24 týmy a postupují čtyři nejlepší ze třetích míst se nestalo, aby se do osmifinále nedostal tým se čtyřmi body. Výhra nad Slovinskem znamená první příčku ve skupině, remíza stačí minimálně ke druhému místu. Anglie nemůže skončit hůř než třetí.

Dánsko půjde do play off, když porazí Srby. Když získá jen bod, druhou příčku uhájí v případě, že Slovinci podlehnou Anglii. A i kdyby Slovinci neprohráli, se třemi body i vyrovnaným skóre by se Dánové měli do osmifinále protlačit.

Pro Slovince platí podobná matematika jako pro Dány: výhra dává jistotu, remíza naději. Slovinci i Dánové mohou v případě vítězství vyhrát skupinu. Porážky je pošlou domů. Sice by jeden z nich obsadil třetí příčku, ale těžko si lze představit postup se dvěma body a záporným skóre...

Srbové potřebují porazit Dány. Když se jim to nepodaří, tak ani remíza je v turnaji s největší pravděpodobností neudrží

Skupina D

úterý 18.00

Francie - Polsko, Nizozemsko - Rakousko

1. Nizozemsko 2 1 1 0 2:1 4 2. Francie 2 1 1 0 1:0 4 3. Rakousko 2 1 0 1 3:2 3 4. Polsko 2 0 0 2 2:5 0

Francie i Nizozemsko mají po čtyřech bodech a rozdíl skóre plus jedna. Ani jeden tým neskončí hůř než třetí a to by na osmifinále mělo stačit. Na první příčku ve skupině bude zapotřebí vítězství. Když ho dosáhnout oba favorité, rozsoudí je skóre, případně vyšší počet vstřelených branek.

Rakousko sice remíza nevyšvihne mezi první dva týmy, ale se čtyřmi body by se do osmifinále mělo protlačit ze třetí příčky. I prohra automaticky neznamená konec na turnaji.

Vítězství je pro Rakousko jistota druhého místo a pokud Francie neporazí už vyřazené Poláky, Rakušané skupinu vyhrají.

Skupina E

středa 18.00

Slovensko - Rumunsko, Ukrajina - Belgie

1. Rumunsko 2 1 0 1 3:2 3 2. Belgie 2 1 0 1 2:1 3 3. Slovensko 2 1 0 1 2:2 3 4. Ukrajina 2 1 0 1 2:4 3

Poprvé v historii mistrovství Evropy se stalo, že všechny čtyři týmy mají po dvou zápasech na kontě tři body. Všechna mužstva mohou skončit na libovolné příčce a každé může postoupit nebo vypadnout.

Přesto nemají všechny stejnou pozici. Nejlíp jsou na tom Rumuni a pak Belgičané. Když oba duely v závěrečném kole skončí remízou, na prvních dvou místech se umístí Rumunsko a Belgie díky výhodnějšímu rozdílu ve skóre. Ale smutní nebudou ani třetí Slováci, protože se čtyřmi body by se měli do osmifinále dostat jako jeden z týmů ze třetích míst.

Ukrajině může stačit remíza, když duel Slovensko - Rumunsko bude mít vítěze.

Platí, že vítězové z obou zápasů postupují. Poražený, který obsadí třetí příčku, bude čekat na vývoj v ostatních skupinách.

Group F

středa 21.00

Česko - Turecko, Gruzie - Portugalsko

1. Portugalsko 2 2 0 0 5:1 6 2. Turecko 2 1 0 1 3:4 3 3. Česko 2 0 1 1 2:3 1 4. Gruzie 2 0 1 1 2:4 1

Portugalsko je vítěz skupiny.

Turecko si zajistí druhou příčku, pokud neprohraje s Českem. Porážka ho může odsunout na poslední místo ve skupině, což by se stalo, pokud by Gruzínci zdolali Portugalce. Pokud Turci prohrají a Gruzie nevyhraje, se třemi body mohou myslet na postup jako jeden z týmů ze třetích míst.

Výhrad nad Tureckem = druhé místo a postup pro Česko. V případě remízy zůstane Čechům teoretická naděje, nesmí však Gruzie zdolat Portugalsko. Prohra = odjezd domů.

Gruzie potřebuje porazit favorizované Portugalce, jinak jejich premiérová účast na velkém turnaji skončí už po skupině.

Tabulka třetích týmů 1. Rakousko 2 1 0 1 3:2 3 2. Slovensko 2 1 0 1 2:2 3 3. Slovinsko 2 0 2 0 2:2 2 4. Albánie 2 0 1 1 3:4 1 5. Česko 2 0 1 1 2:3 1 6. Skotsko 2 0 1 1 2:6 1

