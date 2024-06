Další gól, navíc výstavní. Unikát Shaqiri má bilanci jako žádný jiný fotbalista

Světový šampionát 2014: zmíněný hattrick proti Hondurasu.

Evropský v roce 2016: ukázkové nůžky proti Polsku.

Mistrovství světa 2018: rozhodující gól v závěru proti Srbsku.

Euro 2021: dva zásahy proti Turecku a jeden proti Španělsku.

MS 2022: opět trefa do sítě Srbska.

A právě probíhající evropská přehlídka: výstavní rána se Skotskem.

„Velké zápasy jsou pro mě jako stvořené,“ nezastíral po tom středečním (1:1).

Tento výčet ukazuje, že Shaqiri se prezentuje působivou konzistencí a kvalitou, díky čemuž úřaduje i na vrcholných turnajích. Ani ve 32 letech, kdy už třetím rokem působí v zámořské MLS, neztrácí chuť reprezentovat a trápit obrany soupeřů.

Proti Skotsku zahlédl nepřesnou přihrávku protihráčů, k volnému míči přilétl, dva tři metry za pokutovým územím napřáhl levačkou a pak už jen běžel slavit. Na jeho báječnou ránu přímo do horního rohu neměl brankář Angus Gunn nárok.

„Byla to soupeřova chyba a já ji využil. Brankář stál trochu vpředu, říkal jsem si, že musím míč trefit z prvního dotyku. A povedlo se to perfektně, přímo do šibenice,“ přiblížil.

„Byl to opravdu krásný gól, ale podobných už jsem dal spoustu, takže je těžké říct, jestli byl nejlepší. Ale rozhodně byl důležitý, budu si ho navždy pamatovat.“

„Dokázal, že žije a dýchá pro takovéhle momenty,“ ocenil ho švýcarský trenér Murat Yakin.

„Takovou levačku jako on nemá mnoho lidí,“ přidal se k ódám na střelce jeho spoluhráč Granit Xhaka.

Shaqiri – jak napovídá jeho jméno – se narodil v Kosovu. Když mu byl pouhý rok, s rodiči a třemi sourozenci se přestěhoval do Švýcarska, jehož barvy hájil už od mládežnických kategorií.

Heatmapa švýcarského fotbalisty Xherdana Shaqiriho v zápase proti Skotsku

Za seniorský tým nasbíral ve 124 zápasech 32 gólů, z toho deset si schoval pro vrcholné turnaje.

Na letošním Euru nejprve z lavičky sledoval vítězství 3:1 nad Maďarskem, načež se postaral o remízu 1:1 se Skotskem. Už v 60. minutě střídal, ale vzhledem ke gólovému příspěvku by v posledním duelu skupiny A s Německem neměl chybět.

A třeba znovu potvrdí, že mu nejsledovanější fotbalová klání svědčí vskutku náramně. „Doufám, že díky tomu si mě lidi budou pamatovat,“ přeje si.