Proč neplatil? nechápal Simons proti Francii. Z radosti se propadl do smutku

Jeho střela zapadla do sítě, ale s bezgólovým stavem nakonec nepohnula. Nizozemský štírek Xavi Simons se v utkání na fotbalovém mistrovství Evropy proti Francii (0:0) během pár vteřin z absolutní euforie propadl do hlubokého zklamání. Co se stalo?