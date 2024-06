VERNEROVKA: Evropa kráčí jinam. Proč čeští fotbalisté nestíhají?

Co bylo v plánu? Jaké prostředky se použily, aby plán dopadl? Jak plán dopadl? Proč se to stalo? Musíme znát okolnosti, důvody, konkrétní návrhy na zlepšení. A to vám prostě na první dobrou nevystřihnu, i kdybych stokrát chtěl. Ve vyspělých státech existují analytické skupiny, nezávislé na reprezentaci. A hodnota analýzy je smysluplná právě jedině v případě, když se vytváří bez emocí. Obávám se, že to dopadne jako vždycky v českém fotbale: analýza nevznikne, nedostanete odpověď a může vzniknout chaos.

Upřímně. Co se týče emocí, které jsem prožíval při zápasech s Gruzií a Tureckem, tak to byl mazec. Užil jsem si to jako fanoušek i trenér, protože tam bylo všechno. Dokolečka přemýšlím, co jsme udělali dobře? Co špatně? A proč vlastně? Je to takový koktejl pocitů, řekl bych až extrémních.