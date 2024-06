VERNEROVKA: Co je rychlost? Ne každý to chápe. Očekávám vzpouru menších

Jak už jsem zmínil před pár dny, v současném fotbale nejsou žádná tajemství, ale pořád je prostor pro překvapení. A právě u Němců a Španělů vidím neskutečnou organizaci hry, myslím tu situační. Je fuk, jestli někdo hraje v rozestavení 3-4-3, 3-5-1 nebo 4-3-3. To jsou jen výchozí organizace před zápasem. Podstatný je výsledek, tedy to, jak všechno vypadá na hřišti. U Němců a Španělů je zatím situační organizace hry unikátní. Přesná, rychlá, dominantní.

Nečekal jsem, že něco takového uvidím hned na začátku turnaje, kdy to zpravidla bývají taktické manévry, důležitý je každý bod, každý gól, kalkuluje se, aby vyšel postup do vyřazovací fáze, což je základ všeho. A podívejte na domácí Němce, do jakých prostorů se dostávají při své přípravné fázi. To smekám! Ví přesně, kdy zrychlit. Kdy zpomalit. Kdy po zisku míče vyrazit do protiútoku, kdy si spíš počkat. Je úžasné, jak zamknou soupeře na poslední třetině hřiště, ve stylu házené.