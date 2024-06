VERNEROVKA: Euro tajemství neodhalí. I naši musejí být jako hejno sleďů

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Je tu další fotbalová horečka. To nejlepší, co může evropský fotbal nabídnout. Čekáte během Eura nějaké senzace či revoluční změny? Já ne. Troufnu si tvrdit, že vím, do čeho jdu. Proč? Protože ať zápasy dopadnou a proběhnou jakkoli, budou se mi líbit. Po trenérské stránce v nich hledám to krásné. Víkendový začátek turnaje mě v tom jenom utvrdil.