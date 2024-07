VERNEROVKA. Proč nesvítí anglické hvězdy? Může za to trenér, nemá plán B

Samozřejmě si uvědomuju, že Anglie klidně může celý šampionát vyhrát, ale její úsporný styl mi nesedí. Phil Foden si v Manchesteru City vystřihne skoro čtyřicet gólů, ale na Euru není vidět. Sakovi z Arsenalu to nejde a já se ptám, jak mohl zapomenout, že umí běhat jako gepard. Harry Kane je poloviční, kde jsou jeho góly? Musel by se rozdvojit, aby si nabíhal na vlastní centry a zároveň je ještě stačil uklízet do brány. Tak čím to je? Můj názor: pokud je týmový výkon stereotypní, ani sebelepší jednotlivec to nemůže rozbalit a ukázat celý svůj potenciál.

Schválně jsem se během sobotního podvečera soustředil, abych na Angličanech viděl to dobré. Skončil první poločas a povídám si pod vousy: Jim se nechce běhat! Jenže bez běhání si koledujete o malér. V obranné fázi Angličané vůbec nejsou agresivní, stáhnout se někam na půlku hřiště, vykrývají prostory a spoléhají na individuality, které je převedou přes rozkývaný most.