Z gruzínského kotle do pražské polévkárny. Jak duklák fandil vlasti

„Všichni kluci jsme snili o tom, že si jednou zahrajeme za reprezentaci na velkém turnaji, třeba na mistrovství Evropy. Tenkrát to znělo bláznivě,“ poví Vasil Jalaghonia skvělou češtinou.

Příští rok mu bude čtyřicet, půlku života je v Česku. Ještě v dorostu kopal za Dinamo Tbilisi. Nakoukl do druholigového béčka, čekal na šanci, která nepřišla: „Vasile, chceš hrát? Tak zaplať.“

Fotbal se mu znechutil, na dva roky s ním sekl. „Až v Česku jsem zase zjistil, že umím dávat góly.“ Na Euro se nakonec podíval, jen v jiné roli, než měl v úmyslu. V sobotu fandil v gruzínském kotli, s gruzínskou vlajkou po boku české manželky. A viděl historickou remízu svého týmu.

„Gruzii budu mít navždy v srdci. Už když jsem zpíval gruzínskou hymnu, tak jsem skoro brečel a po gólu jakbysmet. Nebyl jsem sám. Kolem mě stáli lidé, co si brali půjčky, jen aby viděli naživo naše kluky. “

Že by měl strach vzít s sebou mezi gruzínské fanoušky manželku Lindu? Ani nápad. „My jsme mírumilovný národ. Fanoušci se sice před zápasem Gruzie s Tureckem nějak handrkovali, ale jsem si jistý, že naši to nespustili. Turci jsou blázni, my ne.“

První velký šampionát v historii čtyřmilionové země. Už jen postupem měli splněno. Teď zbývá ještě středeční zápas s Portugalskem. „Ani Ronaldovi nedáme kůži lacino. Jsme malá země velkých bojovníků. Jen se podívejte, kolik máme judistů nebo MMA zápasníků. A teď se předvedli fotbalisté. Brankář Mamardašvili je jedním z nejlepších gólmanů Evropy. Líbí se mi kromě Kvaraccheliji i útočník Mikautadze, co dával gól Turecku. Hraje ve Francii za Méty a měl by jít do Monaka,“ vykládá zarostlý sympaťák, stále plný dojmů ze zápasu a atmosféry.

Teď si jen představte, že by Gruzie hrála už na Euru 2016. Ze země, kde začal platit bezvízový režim až v roce 2017, by stěží dorazily do Francie tisícovky fanoušků. Jenže jsme v roce 2024. „Jakmile mohli Gruzínci vycestovat na tři měsíce na západ, zjistili, že jsou proevropští. Víte, všechno souvisí se vším. Teď jsme na Euru, dalším krokem je vstup do Evropy a do NATO,“ říká sveřepě Vasil.

Vasil Jalaghonia provozuje spolu se svou matkou pražskou Polévkárnu paní Mančo

Z Hamburku už je zpět doma v Praze. V Polévkárně paní Mančo, rodinné restauraci poblíž metra I. P. Pavlova. Za hodinku dorazí první hosté. Z kuchyně, kde vládne jeho maminka Manana, se line vůně boršče. Polévek je v nabídce denně zhruba sedm. Čisté, krémové, studené, jak je libo.

Nejoblíbenější jsou však chačapury, chlebové placky z kynutého těsta s různorodou náplní. Masové směsi, sýry, špenát, fazole.... Vasilův starší bratr Nika, někdejší reprezentant v lyžování, smýčí podlahu. Většinou se však stará o účetnictví a webové stránky.

„Já zas pomáhám mamce v kuchyni, zvládnu všechna jídla. Jen táta k nám přijde, dá si kafíčko a kochá se. Prostě bohém.“

Obrazy jeho otce Meraba, akademického malíře, jsou ozdobou restaurace. Právě malby ho na konci 90. let přivábily do Česka. Přijel za kamarády z umělecké branže, o pár let později za ním natrvalo dorazila i rodina.

Obrazy Meraba Jalagonii v Polévkárně paní Mančo

„Až v Česku mě zas začal bavit fotbal. Hrál jsem za Kladno, Rakovník nebo Tuchlovice. S Královým Dvorem jsme postoupili do třetí ligy, to bylo nejvíc. Teď kopu v béčku Dukly, zároveň v klubu trénuju devátým rokem mládež. Už jsem duklák,“ usmívá se Vasil.

Ne vždy mu bylo hej. Na začátku 90. let se jeho země zmítala v chaosu, při válečných konfliktech přišla o Jižní Osetii a Abcházii, stovky Gruzínců uprchly. Peněz a jídla nebylo nazbyt. Vasil vzpomíná, jak jednou u kamaráda našel pod postelí schovanou kostku másla. Ta měla cenu zlata. Jak čtyři hodiny denně nešla elektřina. Dvě ráno, dvě večer, takže se učil při svíčce.

Kdy byl naposledy v Gruzii? „Ty brďo, pár let už to bude, ale brzy se tam chystám. S kamarádem chceme rozjet zájezdy do Gruzie. Jen podívejte,“ zabrousí na fotky v mobilu. „Krásná příroda, moře a za dvě hodiny jste na horách na lyžích. Třikrát levnější než Alpy. Kde tohle najdete?“

Už za okamžik vběhnou do restaurace hosté na chačapuri, tak už jen rychle: Mají Češi a Gruzínci něco společného? „Tolik věcí. Máme rádi srandu, jen my jsme u ní víc slyšet, jsme živelnější. A myslím, že naše země mají stejný vztah k Rusku.“