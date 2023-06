Svět podle Černého. Nejde to? Tak přidej a ukaž se trenérovi

„Fakt jsem to trefil hezky,“ culil se a v dlaních tak trochu nesměle držel tmavou krabičku s cenou pro hráče utkání.

I před sobotní kvalifikací si do uší pustil motivační hity z Rockyho, které potřebuje slyšet, aby se nastavil do zápasového modu. Připravuje hlavu a tělo na boj. Tentokrát věděl, že hrát bude. Ne jako minule, kdy ho trenéři dvakrát přehlédli, což od nich bylo dost troufalé; a řekněme si upřímně, Černého to zamrzelo.

Ofenzivní záložník Václav Černý hlavičkuje v utkání Ligy národů proti Portugalsku.

Jestli si někdo z reprezentantů držel po celou sezonu nadprůměrnou formu, byl to drobný záložník s fantastickou levačkou. Ano, neumí tak dokonale bránit, občas se mu ani nechce, ale při útočných manévrech vykouzlí leccos originálního.

V nizozemské lize, kde hrál za Twente, mu napočítali 13 gólů a 11 asistencí, dostal se do ideální sestavy roku. V pětadvaceti vyhlíží přestup do Wolfsburgu. Twente si nejprve řeklo o deset milionů eur, v přepočtu čtvrt miliardy. Tak drahý zřejmě Černý nebude, nicméně cifra vystihuje, jak se vypracoval.

O to víc zaskočilo, když při minulém reprezentačním srazu dostal jen dvě minuty ve dvou zápasech. Proti Polákům měly přednost rvavější typy, což se ukázalo jako dobrá volba. Naopak ve zpackaném utkání v Moldavsku chyběla Černého rychlost i mazané kličky.

„Ani zpětně mě nemrzí, že jsme tam Vaška nevyužili. Je to co by kdyby,“ reagoval trenér Jaroslav Šilhavý.

V sobotu se mu Černý hodil náramně. Nešlo jen o dva geniální momenty za šestnáctkou, kdy si svižně připravil míč do středu hřiště a vyslal obstřel na zadní tyč. Ostatně v tom je příbramský rodák machr. Zároveň taky táhnul akce z pravého křídla, měl chuť hrát. Jak na lajně v neřešitelné pozici prohodil balon na rozběhnutého Coufala, to byla lahůdka.

Před koncem střídal a hrstka věrných Čechů na protilehlé tribuně spustila: „Véééénca Černý!“ Hlavně kvůli jeho šikovnosti se fanouškům výlet na daleké ovčí ostrovy uprostřed Atlantiku vyplatil. Včetně útraty za nekřesťansky drahé pivo.

„Směrem dopředu má Vašek opravdu velké individuální kvality,“ ocenil kouč.

Ještě jedno se hodí zdůraznit. Černý totiž nezahořkl. Když odjížděl z minulého srazu, uvědomil si, že je to pro něj vlastně další zkouška: „Řekl jsem si, že mě to musí motivovat do další práce v klubu. Aby moje výkony byly na očích. Abych trenérům dokázal, že můžu být i pro nároďák přínosem. Vždyť reprezentace je to nejvyšší pódium, které existuje.“

On už překonal daleko obtížnější chvíle. Už to, že v patnácti odešel od rodičů do Ajaxu, byl test odvahy. Spoluhráč Nouri, velmi blízký kamarád z dorostu, pak zkolaboval na hřišti a má trvale poškozený mozek. Další spoluhráč Lukoki zemřel.

Kromě toho Černý musel překonat ohromné patálie s kolenem. Když se to sečte dohromady, nemohl hrát skoro dva roky. „Když jsem si křížový vaz přetrhnul podruhé, bylo mi třiadvacet a měl jsem formu jako hrom. Naštěstí už jsem věděl, co bude následovat. Během pár dní jsem se musel nastavit tak, aby se ze mě stalo mentální monstrum. Musíte se smířit s tím, že na dlouho přicházíte o věc, kterou milujete. Před sebou vidíte jen nekonečný tmavý tunel, ale zároveň nesmíte pochybovat,“ vyprávěl před časem.

Václav Černý (vlevo) z FC Twente se raduje se spoluhráčem Virgilem Misidjanem z gólu v zápase s Nijmegenem.

Když zvládl ustát takové rány osudu, pak se dalo čekat, že obstojí i při čekání na reprezentační důvěru. Příjemné to sice nebylo, Černý si zabrblal, ale nakonec reagoval správně a Češi se po jeho sobotním koncertu přiblížili Euru 2024.

Ještě v úterý přátelák v Černé Hoře a pak konec sezony. Abychom nezapomněli, do Podgorice neodletěli předem omluvení Coufal, Holeš, Jurásek, Jurečka, Krejčí a Kuchta. Plus Král, kterého rozbolela záda.

Černého levačka připravená je.