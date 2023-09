Levého albánské příhody. Krok od reprezentace, služby gratis i salva ze samopalu

Že vy jste měl nabídku od reprezentace Albánie?

Už to můžu přiznat. Po třech měsících, co jsem trénoval Skënderbeu, dostal šéf albánského svazu nápad: Co zkusit dvojroli? Mělo to vypadat tak, že povedu zároveň klub i nároďák. Oslovil našeho prezidenta, se kterým zároveň dělal byznys, a věřil, že to vyjde.