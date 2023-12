Hra kolem trenéra fotbalistů. Proč inaugurace na poslední chvíli padla?

Jmenování nástupce Jaroslava Šilhavého u fotbalové reprezentace provázejí zmatky. Po pondělních událostech se z toho stává až nedůstojný proces.

Fousek, jenž vybíral trenéra s kolegy z pracovní skupiny, se podle všech indicií s Haškem domluvil. I proto asociace v pondělí večer na úterní poledne svolala tiskovou konferenci po plánovaném jednání výkonného výboru. Ale o tři hodiny později ji zrušila.

Oficiálně kvůli malé účasti členů výkonného výboru na mimořádném jednání, které by nejdřív muselo kouče schválit.

Zákulisní informace však hovoří o tom, že by Fousek mezi členy fotbalové vlády nenašel pro jmenování Haška dostatečnou podporu. I proto, že by se při hlasování řešila jen pozice hlavního kouče a nikoli s tím spojený realizační tým včetně osoby manažera.

O zásadních otázkách a záležitostech rozhoduje dvanáct funkcionářů napříč fotbalovými úrovněmi a kraji, které zastupují. Volí je valná hromada. K prosazení Ivana Haška by Fousek potřeboval přesvědčit ještě šest svých spolupracovníků.

Nikdo z nich však veřejně neřekne, jak bude hlasovat.

Měl by fotbalovou reprezentaci trénovat Ivan Hašek? celkem hlasů: 6062 Ano Ne Je mi to jedno

Poslední jednání výkonného výboru se uskutečnilo minulý čtvrtek. „Můžu snad jen říct, že jak pracovní skupina, tak sportovní rada, jsou poměrně ve shodě,“ prohlásil předseda asociace.

S ním jsou v pracovní skupině místopředsedové Jan Richter s Jiřím Šidliákem, člen za profesionální soutěže Adolf Šádek, který je zároveň šéfem Viktorie Plzeň, a technický ředitel asociace Erich Brabec. Ten komunikuje i se sportovní radou, která má poradní hlas a vede ji bývalý reprezentant Vladimír Šmicer.

„Posouváme se neustále. Určitě nic nechceme protahovat, aby mohl nový trenér a realizační tým začít pracovat,“ zdůraznil Fousek minulý týden.

Minulý čtvrtek zároveň svolal mimořádné jednání výkonného výboru na nejbližší úterý. Proto je nanejvýš podivné, že v pondělí pozdě večer se členové začnou omlouvat, protože jsou nemocní, nebo že mají hodně práce.

Co by mělo být pro výkonný výbor důležitější, než volba nového trenéra reprezentace, která je nejvíc vidět a její úspěchy jsou pro činnost asociace naprosto zásadní?

„Já jsem byl na mimořádné jednání připravený a nachystaný. Ta neúčast mi přišla řízená, aby hlasování neproběhlo,“ nechal se anonymně slyšet jeden z členů výkonného výboru.

Jiní si myslí, že volba je uspěchaná. V úterý by totiž s největší pravděpodobností ještě nebyli domluvení asistenti, další členové realizačního týmu či manažer, kterým by se měl stát legendární záložník Pavel Nedvěd.

Přitom sám Fousek tvrdil, že trenér a manažer jsou pozice, které se vzájemně ovlivňují. „Bereme to jako jeden celek.“

Česko nemá trenéra od 20. listopadu, kdy bezprostředně po závěrečném utkání úspěšné kvalifikace o postup na mistrovství Evropy odstupující Šilhavý oznámil, že u týmu dál pokračovat nehodlá.

Druhý den po vítězství 3:0 nad Moldavskem v Olomouci se vedení asociace domluvilo, jak při hledání nového trenéra postupovat. Vytvořilo pracovní skupinu a naznačilo, že Šilhavého nástupce jmenuje až během ledna.

Z jednání unikaly důvěrné informace, mezitím se v Hamburku uskutečnil los šampionátu, který české mužstvo poslal do skupiny s Portugalskem, Tureckem a vítězem nejslabší barážové větve, což bude buď Řecko, Gruzie, Kazachstán, nebo Lucembursko.

Během tří dnů následovaly dvě tiskové konference, na nichž Fousek musel reagovat na otázky v souvislosti s hledáním nového kouče.

Jako favorit vyšel z jednání Ivan Hašek, byť oficiálně jeho jméno dosud nezaznělo.

Při výběru asistentů by nedostal tak úplně volnou ruku. Spekulovalo se o Luďkovi Klusáčkovi a Jaroslavu Veselém, s nimiž v minulosti spolupracoval. To však údajně padlo.

Ve hře byl Vítězslav Lavička, ale svou pozici ředitele úseku mládeže ve Spartě by nerad opouštěl a časově by to měl s funkcí u reprezentace hodně složité.

Poslední spekulace naznačují, že Haškovým parťákem by se mohl stát Jaroslav Köstl, asistent Slavie. Ten by zůstat v klubu mohl dál. Hledá se tak asistent na plný úvazek či trenér brankářů.

Do doby, než bude všechno domluveno, nelze Haškovo jmenování očekávat. Nejdřív se tak stane v lednu.

Otázkou je, jestli současné dění není už vůči Haškovi nedůstojné.