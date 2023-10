Šilhavého osud bude znám v úterý odpoledne. Co mohou šéfové zvažovat?

Pozice trenéra Šilhavého se řeší proto, že Česko v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy klopýtá a dvě kola před koncem pořád nemá zajištěný přímý postup.

V tabulce skupiny E je druhé za Albánií a k účasti na Euru, které se koná příští rok v Německu, mu stačí 20. listopadu v Olomouci porazit Moldavsko, 159. tým světového žebříčku.

O tři dny dříve hrají Češi ve Varšavě proti Polsku, kde si postup mohou vybojovat s předstihem. Případná porážka jim však vzhledem k nadcházejícímu duelu doma vadit nemusí.

Po čtvrtečním debaklu v Albánii (0:3) Fousek rozhodl, že svolá mimořádné zasedání výkonného výboru, což je jakási vláda nad fotbalem v Česku, s tím, že trenér Šilhavý povede národní mužstvo do nedělního souboje proti Faerským ostrovům (1:0).

„Výkonný výbor se nemohl sejít hned v Albánii, protože výjezdu na utkání se účastnila pouze polovina jeho členů. Zásadní otázky tohoto typu projednává výkonný výbor vždy pouze prezenčně, a proto bylo úterý 17. října nejbližším možným termínem jednání,“ vysvětlila asociace.

Zároveň bylo nutné mužstvo připravit na nedělní duel s Faerskými ostrovy. „Velmi krátký interval mezi zápasy vylučoval zásahy do přípravy mužstva.“

Na jednání dvanácti mužů, kteří zastupují různá patra a úrovně fotbalu v zemi, jsou přizvaní i nový technický ředitel asociace Erich Brabec i předseda sportovní rady Vladimír Šmicer. Ti však mají jen poradní hlas, rozhodovat bude výkonný výbor.

Po nepovedeném vystoupení a výsledku v Albánii se jevilo jako velmi pravděpodobné, že Šilhavý u reprezentace po pěti letech skončí. A i když si výkonem v druhé půli proti Faerským ostrovům a hubeným vítězstvím díky penaltě příliš nepomohl, situace se přece jen změnila.

Českému týmu totiž nahráli Poláci, kteří na tom jsou po domácí remíze s Moldavskem ještě hůř než tuzemská reprezentace.

Pokud by se výkonný výbor shodl na odvolání, musel by mít v ruce nástupce na delší období. Angažovat dočasného kouče v podstatě jen na duel proti Moldavsku by příliš smysl nedávalo.

Protože pokud by Češi neuspěli, jakou důvěru by asi Šilhavého nástupce měl pro březnovou baráž?

Zdá se však, že Šilhavý ztrácí energii i zápal. Stojí za ním solidní práce, ale v posledních dvou letech je víc nepovedených zápasů než těch, po kterých se mužstvu tleskalo.

Drží však ještě poměrně silnou kartu a to je důvěra hráčů. Kabinu má na své straně. Kapitán Tomáš Souček to dává najevo v každém rozhovoru.

„Byl bych rád, myslím, že by to tak mělo být, aby se výkonný výbor s hráči spojil. Lidé, kteří o tom rozhodují, vlastně v kabině nejsou a neví přesně, jak to hráči cítí. Takže by to tak mělo být.“

Souček to prohlásil po nedělním utkání v Plzni proti Faerským ostrovům, které proměněnou penaltu rozhodl.

„S trenérem Šilhavým jsme dlouho a zažili jsme skvělé časy. Jsme na jedné lodi, je tady třiadvacet hráčů, trenér, jeho kolegové, ale právě jen on má na sobě terč. Měli bychom ho mít všichni. Já podporuju všechny, trenéra, realizační tým, spoluhráče.“

Výkonný výbor může zviklat, jestli Fousek přijde na jednání s nástupcem, který by u reprezentace mohl pracovat delší dobu a dát mu novou tvář. Jenže najde se mezi českými trenéry někdo takový?

Šilhavého by mohl rovněž nechat dokončit kvalifikaci a poté se rozhodnout, jak dál. Pokud by Češi nepostoupili přímo, bude čas najít vhodnou náhradu pro březnovou baráž.

Třetí možností je, že Šilhavého výkonný výbor odvolá a nástupce vybere v dalších dnech. Času před rozhodujícími zápasy je však málo. Už v týdnu od 6. listopadu by měl kouč národního mužstva oznámit nominaci.

„Jsem připraven na všechno,“ prohlásil kouč.