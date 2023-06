Spokojený kouč fotbalistů: Ofenzivní výkon, naše hra se musela líbit

Národní mužstvo se zmátořilo po nevydařeném březnovém vystoupení v Moldavsku (0:0), po kterém kouč i hráči čelili tvrdé kritice.

Možná i proto byl Šilhavý nervózní. Co kdyby se nepovedl ani zápas v Tórshavnu...

„Už bych to Moldavsko jsem netahal. Ale na zápas čekáte tři měsíce, všichni v Česku mají Faerské ostrovy za trpaslíka, ale moc gólů tady nedostávají,“ upozornil kouč, proč byl obezřetný.

V úterý sice hrajete přípravu v Černé Hoře, ale na další zápas kvalifikace proti Albánii budete čekat zase tři měsíce.

Ale teď to čekání bude aspoň příjemnější.

Je na vás vidět, jak jste spokojený. Ulevilo se vám?

Nechci být neskromný, ale mohli jsme dát víc branek, aspoň ještě dvě. Ale i tak tři nula bereme, je to dobrý výsledek.

ZNÁMKOVÁNÍ ohodnoťte výkon fotbalistů jako ve škole

Bylo to i tím, že jste do základní sestavy dal čtyři útočníky?

S tím jsme počítali. Slibovali jsme, že budeme hrát ofenzivně. Na desítku se někdy dává záložník, my tam měli Hložana, který to hrává v Leverkusenu. Přál jsem mu gól, snažil se, snad to vyjde příště. Měli jsme i hodně ofenzivní krajní beky, od nich to před bránu lítalo. Pomohla nám druhá branka do šatny.

Dal ji Václav Černý, který se prosadil i ve druhém poločase. Jak se vám jeho výkon zamlouval?

Ukázal dovednosti, které má. Klička dovnitř, střela levou nohou. Byly to důležité góly.

Přesvědčil vás, že s ním můžete víc počítat?

Má velké individuální kvality směrem dopředu, ale někdy se hrají zápasy, do kterých se hodí míň. Pak naskakuje v závěru do unavené obrany, nebo nehraje vůbec. Z posledních jedenácti zápasů hrál osmkrát.

Nemrzí vás, že jste ho nevyužil v Moldavsku a nechal ho takřka celý zápas sedět?

To je co by, kdyby. Nemrzí.

Podruhé ve svém druhém zápase kvalifikace skóroval stoper Krejčí. Roste jeho význam pro národní mužstvo?

Potvrdil formu ze Sparty. Je platný nejen fotbalově, herní inteligencí, ale je to i lídr. Oba stopeři zahráli velmi dobře, ve spolupráci s Tomášem Součkem si rozuměli. Ani nevím, jestli měl soupeř šanci.

Neměl ani střelu na bránu.

Hra musí být vyvážená, ofenzíva i defenzíva. Kdybychom inkasovali, soupeř by byl protivný, nepříjemný ze standardek. Pořád musíte být v pozoru. Kluci makali celý zápas a bylo vidět, že si za vítězstvím jdou.

Proč byl takový rozdíl mezi zápasem v Moldavsku a tady na Faerských ostrovech?

Získali jsme tři body po dobrém ofenzivním výkonu, který se lidem musel líbit. K Moldavsku se už vracet nechci, už to stejně nezměním.

Zato jste změnil historii, když se do hry poslal bratry Sadílkovy. Stali se prvními sourozenci v soutěžním zápase reprezentace. Už vám poděkovali?

Ještě ne, ale něco očekávám. Třeba nějaký dort. Ale vážně, nabízelo se to.