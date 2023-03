Správná strategie i sestava. Ale měl jsem obavy, cítil jsem tlak, přiznal Šilhavý

Když se Šilhavý loni v září na stadionu v Edenu potkal s protějškem Fernando Santosem, který tehdy vedl Portugalce, byla z toho v Lize národů porážka 0:4. Teď to portugalskému kouči, který u polské reprezentace debutoval, vrátil.

„Před zápasem jsem se pozdravili a říkali, že se v poslední době vidíme už potřetí. Mám k němu velký respekt. Dneska byl smutný on,“ podotkl český kouč.

Třetí minuta, vedli jste dva nula. To jste si vysnil?

Chtěli jsme na ně vlítnout, ale nečekali jsme, že během dvou minut dáme dva góly. I Poláci z toho byli překvapení. Kluky chválím za výsledek, za výkon, za přístup. K tomu atmosféra byla skvělá. Užili jsme si to.

Jaká byla strategie?

Zvolili jsme tu správnou. Hrát jednoduše, rychle do útoku. Měli jsme nahoře tři silné útočníky. K tomu se oba nováčci podíleli na gólu, Čvančara ho dal, David Jurásek mu přihrál. Zvládli jsme to dobře.

Nastoupili jste s omlazeným týmem. Pro jeho sebevědomí je takový zápas důležitý, souhlasíte?

Šli jsme s tou sestavou trochu do rizika, ale vyšlo nám to. Ano, pro sebevědomí je to dobře, protože to, co jsme chtěli hrát, tak se nám povedlo. Ti mladí kluci si řekli o další nominaci. Trochu jsme změnili způsob hry, hodně se dívali na video, hodně se tomu věnovali na tréninku.

Do rizika? Jak jste to myslel? Měl jste obavy, jestli se to povede?

To jsem měl, to vám můžu říct. Začíná kvalifikace, tlak všichni cítíme. Měli jsme silného soupeře, který má výborné hráče. A my na ně šli s taktikou, kterou jsme pilovali necelý týden.

Polsko má jednoho světového hráče Roberta Lewandowského, který se však vůbec neprosadil. Chválíte obránce?

Chválil jsem celé mužstvo. Rozumím, že se ptáte na nováčky, ale v tom se zapomnělo na kluky vzadu. Začínalo to od Jirky Pavlenky, kterého jsme dlouho v bráně neměli. Zachytal výborně, od něj to začínalo. Pak tři stopeři, kteří hrají konstruktivně. Skvěle to dirigoval Jakub Brabec.

Má tento tým potenciál vítězit a zároveň bavit fanoušky?

Tímhle způsobem jsme chtěli hrát, aby se to fanouškům líbilo. Po zisku míče rychle dopředu, aby soupeř neměl na nic čas. Když dáte rychlé góly, vtáhnete fanoušky a pak to máte jednodušší. Budeme tak chtít hrát i v dalších zápasech.