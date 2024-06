Domů nechceme a budeme se rvát! Ale byla ve mně malá dušička, řekl Hašek

Náhradník Lobžanidze přestřelil.

A my žijeme. Jedeme dál. Když vidím, s jakým elánem do toho kluci šli... Nikdo nechce domů, takže za čtyři dny budeme válčit s Tureckem, abychom šli dál.

Po herní stránce to byl nejlepší zápas pod vaším vedením.

Já musím hráčům poděkovat, jak to probíhalo. Věděli jsme o soupeři, že hraje na brejky, má strašně rychlé a nebezpečné ofenzivní hráče. Kvaracchelija si skvěle odskakuje do meziprostorů a pak vyráží, ten je nebezpečný pokaždé. Vidíte, my vystřelili šestadvacetkrát a klidně jsme mohli prohrát, to je prostě fotbal. Musím kluky pochválit, s jakou vervou a úsilím šli za vítězstvím. Žijeme a budeme se rvát. Pro sebe a pro lidi, kteří nám fandí. Takovou atmosféru, jakou vytvořili v Hamburku, nezažijete každý den, nádherné.

Taktické plány vám podstatně zkomplikovalo, že záložník Barák dostal v pátek večer teploty. Nakonec hrál posledních deset minut.

Hned dostal vitaminy a všechno, co se dalo. Pořád v něm nějaký vir je, ale protože byl bez teploty, mohli jsme ho použít. Chtěl hrát od začátku, ale to nešlo. Doktoři mi dovolili patnáct minut. Já mu řekl, že ho použiju jenom v případě nouze. A my v té nouzi byli. Jeho schopnosti jsou takové, že mohl pomoct k vítězství. Ale když jsem ho teď viděl v kabině, stoprocentní není.

A navíc jste ztratili Schicka, svou největší zbraň.

Patrik jde v neděli na magnetickou rezonanci, uvidíme. Bohužel nejsem moc velký optimista.

Kdyby vypadl, což je pravděpodobné, kdo ho nahradí?

Je to klíčový hráč, může dát gól úplně z čehokoli. Na druhou stranu máme hráče, kteří ho můžou zastoupit. Chytil, Lingr, Chorý, Kuchta. Dostanou šanci jiní a budou se rvát o to, abychom tu zůstali.

Zatím je to turnaj blbec, co? S Portugalskem vlastní gól a gól v nastavení. S Gruzií neuznaný gól, pak penalta.

Ale ještě není konec. Máme trochu smůlu, ale třeba se k nám štěstí vrátí v příštím zápase.

Hlavním pecháčkem je stoper Hranáč, který se nachomýtl ke všem třem inkasovaným gólům.

Smůla, několikrát se to blbě odrazilo. Na druhou stranu, takové zápasy se mu budou hodit, díky tomu poroste. Má takovou kvalitu, že v Česku dlouho nevydrží.

Asi jako Matěj Jurásek, nejmladší hráč týmu. Poslal jste ho do hry a mužstvo se rozjelo ještě víc.

To je Matěj. Jeho drzost a sebevědomí je obdivuhodné. Ale pozor, taky kvalita. Má fantastickou levačkou. Když tam přišel, nastoupil na pravé straně útoku, potom jsme přehodili na levého halfbeka, protože jsme chtěli vyhrát. Poslal tam několik dobrých balonů, vystřelil, je to hráč s obrovskou budoucností.

Mimochodem, úplně jiný výkon než proti Portugalsku předvedl napravo Coufal.

Jo, to si myslíme oba. Byl tahounem, jak ho známe z West Hamu. Ládoval tam jeden centr za druhým. A taky se zapojoval do obranné fáze a příkladně bojoval.

Taky dost netradičně kopal rohy a z jednoho pomohl k vyrovnání. To jste měli připravené?

Ne, ale protože byl Provod v první chvíli zraněný a kulhal, vzal si to Cuf a kopal výborně. Jak má kvalitní finální přihrávku, tak stejně tak zahrával rohy. Kopal je přesně do míst, kam je to potřeba, a s patřičnou razancí. Pro příště se budeme bavit, jestli nemá kopat častěji.

Nebylo ve hře, že byste tam na závěr šoupli obra Chorého?

Bylo.

Místo něj jste ukázali na Chytila.

Dali jsme do hry hráče, kteří nejsou statičtí, jsou náběhoví. Rozhodli jsme se takhle, po zápase jsme všichni chytřejší. Možná jsme to mohli vymyslet jinak, ale nechtěli jsme, aby Tonda Barák hrál defenzivního záložníka a běhal čtyřicítky, padesátky, někdy i sedmdesátky tam a zpátky. Myslím, že Chorý se do hry dostane.

Vůbec to byl zápas plný emocí. Když byl Barák ještě na lavičce, startoval na čtvrtého rozhodčího. I své kolegy jste musel krotit.

Protože skoro každý zákrok, který byl padesát na padesát, se pískal proti nám. I některé žluté karty jsme podle mého soudu dostali neoprávněné. Já chtěl situaci hlavně klidnit, aby nedostal kartu nikdo z lavičky. Ale musíme jít dopředu, ne se vymlouvat.

Jak teď vlastně budete pracovat s týmem?

Když se podíváte na ty kluky v kabině, nikdo nehodí flintu do žita. Zopakuju to: nechceme odsud! Uděláme maximum, abychom nejeli domů. Takové Euro chceme žít co nejdéle to půjde. I proto chci poděkovat fanouškům, byli neskuteční. To je pro každého sen hrát v takové atmosféře. Obrovsky nás to motivuje, tohle chceme prožívat co nejdéle.

Proti Turecku to bude na krev.

Zase to bude jiné. Už jen tím, že hrají na čtyři obránce. Načteme si všechny detaily, čeká nás jiný způsob dobývání. Oni mají tři body a k tomu obrovské individuality ze světových klubů. Musíme se rvát víc než oni.