Poslední dánská výhra na velkých turnajích se zrodila ve čtvrtfinále ME 2021, kdy Hjulmandovi svěřenci porazili Česko 2:1. Na světovém šampionátu o rok později remizovali bez branek s Tuniskem, podlehli Francii i Austrálii a obsadili poslední místo ve skupině.

Hjulmand po letošním ME prohlásil, že tým potřebuje novou energii. Federaci požádal o rozvázání smlouvy, kterou měl ještě na rok. Wieghorst by měl mužstvo převzít do konce prosince.