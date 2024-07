Hlavně v klidu! Ledový Toni se loučil bez slz: Že končím brzo? Hezký kompliment

Třeba by ve zbylých dvou zápasech dotáhl fotbalové Německo ke zlatu z Eura. Sám by na rozloučenou mohl dostat Zlatý míč a tleskal by mu celý svět.

Že to celé dopadlo jinak? No a?

Na Kroosovi byste nepoznali, že mu v pátek večer po čtvrtfinále skončila jedna velká životní etapa.

Žádné slzy. Žádný vztek. A už vůbec ne dojetí. Prostě realita.

Co se stalo, stalo se.

„Na to, že už nebudu hrát dál, teď ani nemyslím. Mrzí mě jen to, že jsme měli společný sen a ten je fuč,“ říkal do televizní kamery s vyrovnaným výrazem ve tváři.

Kdo ho trochu zná, nemohl se divit. Skončila éra možná nejslavnějšího fotbalového flegmatika. Velká gesta k němu nepatřila, to spíš „poker face“ za všech okolností.

Že by se snad někdy nervoval nebo dojímal? On? Dokonce i když se před Eurem loučil s Realem Madrid, fanoušci i spoluhráči slzeli a uplakaná dcera Amelie mu skočila do náručí, udržel se.

„Základ všeho je zůstat v klidu,“ opakoval v rozhovorech často. „Vím, snadno se to říká. Ale já se prostě narodil s tím darem: nevím, co jsou nervy.“

Na hřišti to bylo na Kroosovi znát. Ať kopal bezvýznamný přátelák, nebo finále mistrovství světa, hrál pořád stejně. Z jeho řeči těla bylo málokdy zřejmé, jestli jeho tým vede, nebo prohrává, ani ze stylu hry nikdy neustupoval.

Doma v Německu o něm psali jako o ledovém muži ze severu, narodil se totiž v Greifswaldu, padesátitisícovém městě na břehu Baltského moře. A do vínku nedostal jen povahu kliďase, ale taky koňskou dávku fotbalového talentu.

Projevoval se odmala: ve škole ho při tělocviku učitelé prosili, aby hrál naboso, protože obutý prý méně nadaným spolužákům vůbec nepůjčil míč.

Jediné, co potřeboval, bylo najít na hřišti to pravé místo. Mezi chlapy začínal jako desítka, hned pod útočníky, postupně se stahoval níž. A stejně se nedá úplně přesně slovem nebo číslem vystihnout, jaká pozice mu byla vlastně nejbližší.

Toni Kroos (vlevo) v německém dresu během přátelského zápasu s Francií.

Sprintovat od vápna k vápnu, to nebylo pro něj. Dřív než nohy vždycky zapojil hlavu: geniálně předvídal, ještě než k němu doputoval balon, věděl, co s ním udělá. Zvládal přenášet hru, diktovat tempo, excelentně kopal standardky. Trochu jako fotbalista ze staré školy, ale hodil se i do moderní éry.

I proto škoda pro Němce i chlapíka s výrazně potetovanýma rukama, že mu poslední zápas nesedl. Španělé jako by ho měli za deset let, které odkopal v Realu Madrid, dokonale přečteného.

Najednou nebyl tak pintlich, jak se od něj očekává. Pokazil nezvykle moc přihrávek. I do soubojů občas vlétl pozdě, anglický rozhodčí Taylor mu dokonce odpustil dva žluté fauly a vyloučení, což by byla naprostá rarita: červenou viděl jedinkrát v životě, loni v říjnu, po 775 odehraných zápasech.

Těch nakonec přiskočilo ještě sedmdesát. A mohlo by klidně mnohem víc, protože Kroosovi je pořád teprve čtyřiatřicet a na top úroveň by v klidu stačil dalších několik sezon. Jenže sám rozhodl: „Chci, aby si mě lidi pamatovali jako Toniho, který odehrál na závěr nejlepší sezonu kariéry. Že si někdo myslí, že končím moc brzy? To beru jako nejhezčí kompliment.“

Je fakt, že s Realem v poslední sezoně vyhrál, co se dalo: domácí ligu, Ligu mistrů i španělský superpohár. Celkem v kariéře posbíral čtyřiatřicet trofejí včetně zlata z mistrovství světa.

Chybělo jen Euro.