Případ Souček. Má diskomfort v koleni, přiznal asistent. Hrát s Gruzií by ale měl

„Máme tady top medical tým, skvěle se o Toma starají,“ navázal Köstl. „Z kabiny ho znám deset let, takže vím, že pokud by nebyl na sto procent nachystaný, do zápasu by nešel. Kdybych si měl vsadit, jestli bude v sobotu proti Gruzii hrát, tak řeknu, že ano.“

Souček je bojovník a srdcař, který nechce na hřišti chybět za žádných okolností. Zejména v reprezentaci.

I on však těsně před prvním zápasem na turnaji přiznal: „Když jsme do Německa přijeli, nebylo to ideální.“

Na trénincích nejdřív absolvoval jen část cvičení, nezapojoval se tam, kde hrozil jakýkoli kontakt, měl zatejpované koleno. „Ale chci poděkovat všem, jak se o mě postarali: fyzioterapeuti, maséři, zejména pak Martin Janoušek,“ řekl před Portugalskem.

Ač to nepřiznají, jistě i trenéry vylekalo, když pak Souček chvíli před přestávkou úterního duelu bez cizího zavinění usedl na trávník. Brankář Staněk hned mával na rozhodčího, aby upozornil na možný problém, na lavičce se zvedal náhradník Barák a český kapitán si protahoval pravou nohu.

Ošetření nepotřeboval. Diskutoval se spoluhráči a s bolestivou grimasou se asi po půlminutovém oddechu zvednul, aby pokračoval. Před pauzou pak zůstával na hřišti spíš v nižším postavení, a i když nekulhal, zdálo se, jako by už vyhlížel přestávku. Přesto šel nakonec i do druhé půle a na trávníku vydržel až do závěrečného hvizdu.

Asistent trenéra Jaroslav Köstl odpovídá na dotazy novinářů.

„Suk je totální gladiátor. Nenechal by si utéct ani minutu,“ říkal po zápase záložník Provod. „Ale když jsem ho viděl, jak si v prvním poločase sednul na trávník a něco signalizoval, trochu mi zatrnulo.“

Češi v Lipsku den po zápase trénovali stejně jako po nedělním příjezdu v místní akademii Red Bullu. Na hřiště vyběhlo třináct hráčů a dva brankáři. Všichni, kdo byli v úterý v základní sestavě, tedy včetně Součka, absolvovali jen regeneraci.

Bude mít Souček v dalších dnech úlevy?

„To záleží na dohodě s lékaři. Ale aktuálně si na žádnou potíž nestěžuje,“ ujistil Köstl, než po brífinku s novináři společně se zbytkem týmu nasedl na vlak směr Hamburk.

Na základně v hotelu Steigenberger Treudelberg se budou Češi chystat na klíčový duel s Gruzií, do kterého nastoupí v sobotu od 15 hodin ve Volkparkstadionu v Hamburku. I s kapitánem?